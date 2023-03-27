Чим підживити розсаду помідорів, щоб була міцною і давала хороший урожай

Усім, хто займається городом, хочеться, щоб завжди був добрий урожай. Вони докладають багато зусиль ще навіть до того, як на вулиці стане тепло. А саме — розводять розсаду, щоб потім посадити її у відкритий ґрунт.
Напевно, помідори — одна з найпопулярніших розсад. Щоб улітку на городі були красиві, великі та соковиті томати, потрібно особливу увагу приділити рослині ще на початкових етапах. Ми розповімо, чим підгодувати розсаду помідорів, щоб мати хороший врожай.
Азот, калій і фосфор є найважливішими речовинами для росту всіх рослин. Якщо їх не вистачає, то зовнішній вигляд рослини стає поганим, вона виглядає млявою і слабкою.
Тому удобрювати розсаду потрібно, коли помідори мають слабкий вигляд. Якщо вони міцні й мають товсті стебла, їм поки що вистачає поживних речовин.
Як зрозуміти, чого не вистачає помідорам:
Види добрив, якими можна підгодувати розсаду помідорів:
Також для підживлення розсади помідорів можуть використовувати комплексні мінеральні добрива, які складаються з вищезгаданих сумішей. Вони вже змішані у потрібних пропорціях, їх можна знайти у магазинах для саду та городу. Якщо ти не впевнений(-а), які саме добрива брати, можна проконсультуватися з продавцем.
Розсаду помідорів не варто удобрювати відразу після посадки або появи маленьких листочків. На цьому етапі рослина бере поживні речовини з ґрунту.
Удобрювати розсаду помідорів можна після пікірування, після появи мінімум двох – трьох повноцінних листочків. Але винятком може бути зовнішній вигляд пагонів, а також якщо ґрунт спочатку був поганий.
За весь період вирощування розсади помідорів зазвичай вистачає трьох – чотирьох комплексних підживлень.
За весь період вирощування розсади помідорів зазвичай вистачає трьох – чотирьох комплексних підживлень.
Раніше ми розповідали, коли сіяти помідори на розсаду у 2023 році.
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