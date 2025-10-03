День ангела Олега: дата, значення імені та привітання своїми словами

Олег — мужнє і сильне ім’я харизматичного чоловіка, який знає собі ціну. Якими іще рисами характеру наділяє воно свого власника? І коли за новим церковним календарем святкують День ангела Олега — читай про це, а також привітання до свята в нашому матеріалі.

День ангела Олега 2025 за новим календарем

Наша країна почала користуватися новим церковним календарем, тож ми поступово звикаємо до нових дат.

День ангела Олега за новим церковним календарем — 20 вересня (раніше 3 жовтня).

Ім’я Олег походить зі Скандинавії і є адаптованим до слов’янських мов варіантом давньоскандинавського Helgi, що означає “святий або світлий”.

Популярним воно стало ще за часів Київської Русі, уславлене його відомим володарем — князем Олегом.

Вважається, що це ім’я дарує своєму власнику мудрість, наділяє аналітичним розумом та впертим характером.

У дитинстві Олег легко підпадає під вплив інших дітей і, на жаль, може засвоювати погані звички. Підростаючи, він демонструє гарні аналітичні здібності, любить математику, вміє зосереджуватися на навчанні й завдяки наполегливості часто досягає успіху в справах.

Дорослий Олег дуже прив’язаний до мами, хоче, аби й дружина походила на неї, адже саме мама — його ідеал.

У спілкуванні з людьми інколи поводиться трохи зверхньо, впертий, відчуває свої переваги над іншими. Не йде на компроміси. Та ядро особистості в Олега сильне: він цілеспрямований, врівноважений, справедливий, з сильно розвиненою інтуїцією.

Власник цього імені — вірний та відданий чоловік, хоча зовні буває холоднуватим. Часто діти Олега наслідують від батька складний характер.

На жаль, Олег не проти перехилити чарку, напідпитку може бути некерованим.

Вдалим буде шлюб Олега з Адою, Ларисою, Лесею, Наталею, Світланою, Тетяною, Софією.

Небесним покровителем Олега вважається Святий Олег Романович Брянський — онук святого мученика князя Михайла Чернігівського. Він княжив у Брянську, заснував там монастир, передав правління брату і жив чернечим життям. Помер 1307-го року у монастирі, після смерті був канонізований як святий.

З Днем ангела Олега: привітання своїми словами

З Днем ангела, Олеже! Бажаю, щоб у тебе було все, чого забажаєш, і все, що зробить тебе щасливим! Сил тобі, щоб дійти до самої високої мети й не думай здаватись! Бажаю бути сильним, здоровим, коханим, і нехай до тебе притягуються такі ж добрі люди, як ти сам!

***

З Днем ангела, Олежко! Бажаю багато сил, шаленого успіху, купу грошей, потужних перемог та бути найкращим завжди й в усьому! Досягай поставленої мети, вір у себе! У тебе все вийде!

***

Олеже, з Днем ангела тебе! Будь завжди на позитиві! Радій щодня, насолоджуйся дрібницями, досягай своїх мрій і завжди дари добро! Нехай справи йдуть вгору, а кохання дарує крила! Достатку, незалежності та міцного здоров’я!

***

Олежко, з Днем ангела! Від щирого серця бажаю тобі всього найкращого: залізного здоров’я, міцних нервів, достатку у домі, удачі скрізь, любові сильної й справжньої, вірних друзів! Лишайся оптимістом і сміливо йди по життю!

***

З Днем ангела, Олеже! бажаю тобі завжди лишатися такою яскравою, позитивною, цікавою людиною! Нехай тебе оточують тільки вірні, добрі люди, а твоє життя було сповнене світлими, веселими подіями! Будь здоровий та щасливий!

***

Олежику, живи щасливо і купайся в променях успіху! Від щирого серця бажаю тобі багато хороших друзів, вічної любові та затишку в домі! Нехай достаток, успіх і міцне здоров’я будуть твоїми вірними супутниками по життю!

