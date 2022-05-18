І вознісся на небеса, і сидить праворуч Отця — коли віряни святкують Вознесіння Господнє 2022

Вознесіння Господнє — велике християнське свято, яке символізує вознесіння Ісуса Христа на небо. Читай далі, коли його відзначає православна церква західного та східного обряду, а також що не можна робити в цей день.
Свято Вознесіння Господнього щорічно припадає на різні дати, адже відзначається на 40-й день після Великодня.
У 2022 році православна церква західного обряду святкує цю дату 26 травня, а східного — 2 червня.
У 2022 році православна церква західного обряду святкує цю дату 26 травня, а східного — 2 червня.
За даними Євангеліє, після свого воскресіння Ісус Христос понад місяць був разом зі своїми учнями, готуючи їх до поширення християнської віри землею.
На 40-й день він зібрав своїх апостолів на горі Елеон, благословив їх і вознісся на небо. Ангели повідомили учням Ісуса, що через деякий час він знову повернеться на землю.
Цьогоріч Вознесіння Господнє припадає на четвер, тому вірянам можна працювати та займатись домашніми справами. Утім, є певні обмеження.
У це свято заборонено:
Цьогоріч українці відсвяткували Великдень попри повітряні тривоги, ворожі обстріли та небезпеки. Читай більше про традиції святкування Великодня в Україні по областях.