Після полудня вже хилить на сон: коли світловий день почне збільшуватися

Зима, хоч і багата на святкові дні та веселощі, все ж має кілька недоліків. Серед усього — короткий світловий день, адже уже після 16:00-16:30 надворі стає темно.

Коли день почне збільшуватися у 2023-2024 році, розповідаємо далі.

Коли день почне збільшуватися 2023

Тривалість світлового дня взимку та влітку дуже різниться. Ми звикли, що влітку сонце залишається на небосхилі аж до 21:00-21:30, в той час, як взимку вже після полудня настає присмерк.

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Тож треба враховувати такі дні, як день зимового та літнього сонцестояння: це час, коли сонце перебуває у своєму зеніті й відбувається найкоротший та найдовший світловий день у році відповідно.

У 2023 році День зимового сонцестояння припадає на 21 грудня. Тоді світловий день буде найкоротший за весь рік і триватиме всього вісім годин.

Після 21 грудня 2023 року світловий день буде поволі збільшуватися.

Коли день почне збільшуватися 2024

Світловий день почне збільшуватися після дня зимового сонцестояння і найдовше триватиме 20 червня 2024 року, у день літнього сонцестояння.

20 червня 2024 року світловий день триватиме найдовше.

Вирівнюватися тривалість дня та ночі почне після зимового сонцестояння та в момент весняного рівнодення, що припадає на 20 березня 2024 року. Після цього тривалість світлового дня буде збільшуватися аж до зимового часу.

Чим ближче зимові свята, тим більше школярі чекають на зимові канікули. Коли в Україні зимові канікули у 2023-2024 році, ми писали раніше.

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