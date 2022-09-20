Пігулка від депресії й тривоги: Ксенія Мішина розповіла про медитацію у своєму житті

Під час війни багато хто з нас закинув звичну довоєнну рутину у глибокий ящик. Може здаватися, що на це зараз немає часу і розмови з собою та своїм тілом уже непотрібні. Та насправді зараз — саме час для зарядки, спорту, йоги чи медитації. Так вважає й українська акторка Ксенія Мішина.

У своєму Instagram зірка розповіла про користь медитації та як давно вона з’явилася в її житті.

— Це сталося зі мною три роки тому… Абсолютно втомлена і забита в темний кут, я надіслала запит у всесвіт — знайти рішення та пояснення мого психоемоційного стану. І тоді у моєму житті чудовим способом з’явилися медитації, — пише Ксенія у дописі.

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Прийшовши до регулярної практики, я отримала потужний імпульс до розвитку та масштабування особистості. Приділила багато годин для вивчення цього шляху на власному досвіді та не перестаю транслювати успіхи, які медитація внесла у моє життя.

На жаль, у сучасному світі саме поняття “медитація” оточене багатьма кліше, які починають лякати та перешкоджати практиці.

Для самої ж Мішиної медитація — це великий крок назустріч собі та прийняттю всього, що відбувається навколо.

— Я називаю це найдієвішою природною пігулкою від тривоги та депресії.

Акторка наголошує: для свідомої та дорослої людини труднощі стають не перепоною, а уроком, досвідом у майбутньому. У необхідності такої практики саме зараз Ксенія Мішина переконує й своїх шанувальників: у час переоцінки цінностей і стрімкої зміни всього світу найлегше відмовитися від старих звичок та розпочати нове життя.

І в цьому питанні медитація — чудовий помічник.

Як розпочати медитації: поради Ксенії Мішиної

Для початку, вважає акторка, достатньо близько 20 хвилин практики на день, щоб навчитися фокусувати увагу на конкретних цілях. Медитація також допоможе вийти зі стану глухого кута і позбутися внутрішньої порожнечі, яка мучить зараз багатьох із нас.

Розпочати цей шлях досить просто: у будь-якому віці, у будь-якій точці світу, будь-якої хвилини ти можеш ухвалити рішення і змінити все своє життя.

Ксенія анонсувала, що згодом вона розповість детальніше про види медитацій. А ось як правильно входити в стан медитування, ми уже розповідали — можеш дізнатися з нашого матеріалу.

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