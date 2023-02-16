Збираєшся придбати вживане авто? Пояснюємо, що треба зробити перед та відразу після купівлі машини

Діана Просяник, практикантка сайту 16 Лютого 2023, 21:00
На що варто звернути увагу перед купівлею автомобіля
Фото: Pexels

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