Збираєшся придбати вживане авто? Пояснюємо, що треба зробити перед та відразу після купівлі машини

За підсумками 2022 року на внутрішньому ринку вживаних автомобілів українці купили та продали 623 тис. автомобілів. Водночас автівок із салону було продано 39 тис. Такі дані надає інформаційно-аналітична група Autoconsulting.

Вживані машини мають більший попит. Та що варто знати після купівлі авто на вторинному ринку і як зробити, щоб воно прослужило якомога довше? Про це розповів Фактам ICTV майстер цеху сервісно-діагностичного дилерського центру Автогор Максим Білан.

Що треба зробити відразу після купівлі вживаного авто

Передусім ти маєш переконатися у справності машини. І це варто зробити ще до підписання угоди.

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— Найпоширеніша помилка майбутніх власників(-ниць) автівок — спочатку купити і вже потім гнати її на сервіс, щоб перевірити її стан, — пояснює майстер.

Не варто економити на діагностиці. Вживані машини потребують ретельної перевірки.

Зберігши тисячу гривень на техогляді, ти можеш втратити в майбутньому набагато більшу суму.

Та якщо ти вже придбав(-ла) транспортний засіб без повного техогляду, його варто зробити після покупки.

До того ж, якщо автівці не більше ніж десять років, обов’язково необхідна комп’ютерна діагностика. Це потрібно для того, щоб визначити, які недоліки є в машини і як їх усунути.

В ідеалі варто звернутися до офіційного дилера марки обраного автомобіля. Експерт зможе визначити, чи потрапляв транспортний засіб у ДТП та якому саме ремонту вже піддавалася машина.

Крім того, відразу після купівлі автомобіля зверни увагу, чи достатній рівень рідин у ньому. Зосередься на:

Охолоджувачі.

Моторному мастилі.

Пальному.

Омивачі скла.

Якщо якоїсь рідини бракує, її обов’язково потрібно залити, щоб не зіпсувати машину.

Та ще краще замінити всі рідини та записати дату, коли це було зроблено.

Ще один момент, на який варто обов’язково звернути увагу, — твоя безпека. Йдеться про діагностику ходової частини та гальм. Це потрібно для того, щоб під час руху у транспортного засобу не відпали колеса та була можливість вчасно зупинитися перед перешкодою.

На що варто звернути увагу перед купівлею автомобіля

Транспортний засіб краще купувати безпосередньо у власника, а не через перекупників. Так можна дізнатися історію машини: в яких умовах вона зберігалася, чи потрапляла в ДТП, що в ній ремонтували.

Хороший власник обов’язково записує серйозні ремонтні роботи авто, які проводив, причому часто з датами, — розповідає Білан.

Та додає: не варто вірити, що стара машина може мати малий пробіг. Навіть якщо кажуть, що на ній просто мало їздили. Імовірно, їй просто скрутили реальний пробіг перед продажем.

Тому, щоб не потрапити на такі махінації, варто проходити діагностику, яка допоможе визначити, чи змінювали пробіг в автомобіля. Також не варто вірити продавцю, що транспортний засіб не битий та не фарбований.

Якщо дозволяє бюджет, краще замінити розхідники. Наприклад, ремінь ГРМ, ролики, прокладки, фільтри тощо, — розповідає Максим Білан.



Навіть якщо попередній власник це робив, замінивши їх, ти зможеш мати впевненість у якості цих запчастин.

Та якщо ти збираєшся придбати вживаний автомобіль і не дуже розбираєшся в цій темі, краще перед покупкою порадитися з фахівцем. Він зможе допомогти з вибором марки машини та роком випуску. Завдяки цьому можна уникнути клопотів із ремонтом у майбутньому.

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