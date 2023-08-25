Свій край доглядай і врожай збирай! Місячний посівний календар на вересень 2023

Даніела Долотова, редакторка сайту 25 Серпня 2023, 16:15
посівний календар на вересень
Фото: Pexels

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