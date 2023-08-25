Свій край доглядай і врожай збирай! Місячний посівний календар на вересень 2023

Чи не найкращий період для роботи на городі та в саду — це вересень, оскільки на вулиці вже не така сильна спека, а ось рослини починають тішити першим врожаєм. Тому щоб все було й надалі вдало, варто заглянути перед роботою у місячний посівний календар на вересень 2023.

Місячний посівний календар на вересень 2023

Сприятливі дні: 4-6, 9, 10, 16-20, 24, 25, 28 вересня.

Несприятливі дні: 1, 14, 15, 21-23, 26, 27, 29 вересня.

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1-2 вересня

Ці дні найкраще підходять для збору врожаю. Також можна спробувати висадити кущі малини, винограду, ожини, смородини, агрусу. У саду можна зайнятись обрізкою багаторічників. А ось пересаджувати рослини — не рекомендується.

3-4 вересня

Можна займатись як збором врожаю картоплі та коренеплодів, так і посадкою часнику та сидератів (зелених добрив — рослин, які тимчасово вирощують на вільних ділянках ґрунту з метою поліпшення його якості, — ред.). У саду можна перекопати ґрунт та прополоти бур’яни, а ось обрізати рослини не рекомендується. Можна також обрізати кущі малини.

5-6 вересня

У ці дні теж можна збирати врожай картоплі та цибулі. Та ще й це гарний час для посадки часнику, петрушки, цибулі та насіння. У саду ж можна зайнятись посадкою багаторічних квітів та плодових дерев, або ж обробити рослини від шкідників.

7-8 вересня

Не найкращі дні для посіву та посадки рослин. Найкраще у цей час зайнятись збором урожаю, боротьбою зі шкідниками та удобренням ґрунту.

9-11 вересня

У ці дні добре буде покосити газони, щоб уповільнити зростання трави. Також можна зібрати врожай у саду, зробити підгодовування рослин, обробити їх від шкідників, посадити полуницю, малину, виноград та інші ягідні кущі. На городі варто зайнятись пасинкуванням помідорів, розпушуванням та поливом рослин, а також зібрати картоплю, коренеплоди, зернові.

12-13 вересня

У цей період краще садити однорічні рослини в саду, боротись з бур’янами. Можна також зайнятись мінеральною та органічною підгодівлею. А ось збирати врожай коренеплодів не рекомендується. Проте варто сіяти баклажани, перці, помідори, огірки, кабачки, патисони, та садити цибулю і капусту.

14-15 вересня

Можна збирати врожай, боротись зі шкідниками, зрізати хворі гілки дерев та чагарників. Гарною ідеєю буде і зайнятись прищипкою помідорів та перців. Рекомендується сіяти й зелень: петрушку, кріп, аніс, артишоки та валеріану.

16-17 вересня

Дозволено проводити будь-який з видів обрізки, використовувати добрива, а також заготовляти цілющі трави, сіяти на розсаду огірки та гіркий перець. У саду можна садити однорічні квіти, декоративні дерева та чагарники. Також сприятливими будуть пікірування та пересадка рослин.

18-20 вересня

Гарні дні для посіву на розсаду пасльонових культур і цибулі, також можна посадити буряк і мангольд та сіяти зелень: петрушку, селеру, кріп, спаржу, щавель, шпинат. У саду можна провести посадку саджанців персика, вишні, груші, сливи, абрикоси і яблуні, а також садити плодові дерева: смородину, аґрус, малину, виноград, ожину, полуницю. А ось за поливом краще слідкувати та зробити його помірним, щоб не нашкодити рослинам.

21-22 вересня

У саду в ці дні буде не так багато роботи: розпушити землю навколо рослин та удобрити їх. А ось на городі краще зайнятись посівом насіння кропу, щавлю, крес-салату, кореневої петрушки. Полив та обрізку у цей період робити не варто.

23-24 вересня

Варто продовжувати збирати картоплю, коренеплоди, висадити редис, редьку, ріпу, часник. У саду можна пересаджувати рослини з ослабленою кореневою системою та провести боротьбу зі шкідниками та бур’янами.

25-27 вересня

Варто сіяти моркву, буряк, мангольд, редис та редьку. А ось з корінням рослин працювати у ці дні не варто. У саду найкраще буде зайнятись обрізанням дерев та чагарників, боротись зі шкідниками та бур’янами.

28-30 вересня

У цей період не рекомендуються посіви та посадки більшості культур та навіть поливи та підживлення. Найкращим рішенням буде зібрати врожай.

Та іноді важливо не лише знати, як виростити, але і як зберегти свій врожай. Читай, як правильно заморожувати баклажани на зиму.

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