За своим краем ухаживай и урожай собирай! Лунный посевной календарь на сентябрь 2023

Едва ли не лучший период для работы на огороде и в саду — это сентябрь, поскольку на улице уже не столь сильная жара, а вот растения начинают радовать первым урожаем. Поэтому, чтобы все было и дальше удачно, стоит заглянуть перед работой в лунный посевной календарь на сентябрь 2023 года.

Лунный посевной календарь на сентябрь 2023

Благоприятные дни: 4-6, 9, 10, 16-20, 24, 25, 28 сентября.

Неблагоприятные дни: 1, 14, 15, 21-23, 26, 27, 29 сентября.

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1-2 сентября

Эти дни лучше всего подходят для сбора урожая. Также можно попытаться высадить кусты малины, винограда, ежевики, смородины, крыжовника. В саду можно заняться обрезкой многолетников. А вот пересаживать растения — не рекомендуется.

3-4 сентября

Можно заниматься как сбором урожая картофеля и корнеплодов, так и посадкой чеснока и сидератов (зеленых удобрений — растений, временно выращиваемых на свободных участках почвы с целью улучшения ее качества, — ред.). В саду можно перекопать почву и прополоть сорняки, а вот обрезать растения не рекомендуется. Можно также обрезать кусты малины.

5-6 сентября

В эти дни можно собирать урожай картофеля и лука. Да еще это хорошее время для посадки чеснока, петрушки, лука и семян. В саду же можно заняться посадкой многолетних цветов и плодовых деревьев или обработать растения от вредителей.

7-8 сентября

Не лучшие дни для посева и посадки растений. Лучше всего заняться сбором урожая, борьбой с вредителями и удобрением почвы.

9-11 сентября

В эти дни хорошо будет покосить газоны, чтобы замедлить рост травы. Также можно собрать урожай в саду, сделать прикормку растений, обработать их от вредителей, посадить клубнику, малину, виноград и другие ягодные кусты. На огороде следует заняться пасынкованием помидоров, разрыхлением и поливом растений, а также собрать картофель, корнеплоды, зерновые.

12-13 сентября

В этот период лучше сажать однолетние растения в саду, бороться с сорняками. Можно также заняться минеральной и органической подкормкой. А вот собирать урожай корнеплодов не рекомендуется. Однако следует сеять баклажаны, перцы, помидоры, огурцы, кабачки, патиссоны, и сажать лук и капусту.

14-15 сентября

Можно собирать урожай, бороться с вредителями, срезать больные ветки деревьев и кустарников. Хорошей идеей будет и заняться прищипкой помидоров и перцев. Рекомендуется сеять и зелень: петрушку, укроп, анис, артишоки и валерьяну.

16-17 сентября

Разрешается производить любой из видов обрезки, использовать удобрения, а также заготавливать целебные травы, сеять на рассаду огурцы и горький перец. В саду можно сажать однолетние цветы, декоративные деревья и кустарники. Также благоприятными будут пикирование и пересадка растений.

18-20 сентября

Хорошие дни для посева на рассаду пасленовых культур и лука, можно посадить свеклу и мангольд и сеять зелень: петрушку, сельдерей, укроп, спаржу, щавель, шпинат. В саду можно провести посадку саженцев персика, вишни, груши, сливы, абрикосы и яблони, а также сажать плодовые деревья: смородину, крыжовник, малину, виноград, ежевику, клубнику. А вот за поливом лучше следить и сделать его умеренным, чтобы не навредить растениям.

21-22 сентября

В саду в эти дни будет не так много работы: разрыхлить землю вокруг растений и удобрить их. А вот на огороде лучше заняться посевом семян укропа, щавеля, кресс-салата, корневой петрушки. Полив и обрезку в этот период производить не стоит.

23-24 сентября

Следует продолжать собирать картофель, корнеплоды, высадить редис, редьку, репу, чеснок. В саду можно пересаживать растения с ослабленной корневой системой и провести борьбу с вредителями и сорняками.

25-27 сентября

Следует сеять морковь, свеклу, мангольд, редис и редьку. А вот с корнями растений работать в эти дни не стоит. В саду лучше всего будет заняться обрезкой деревьев и кустарников, бороться с вредителями и сорняками.

28-30 сентября

В этот период не рекомендуются посевы и посадки большинства культур и даже поливы и подкормки. Лучшим решением будет собрать урожай.

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