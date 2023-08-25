За своим краем ухаживай и урожай собирай! Лунный посевной календарь на сентябрь 2023

Даниэла Долотова, редактор сайта 25 августа 2023, 16:15
посівний календар на вересень
Фото: Pexels

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