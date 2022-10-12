Як приготувати соковиту моркву по-корейськи: рецепти на будь-який смак

Багато людей купують корейську моркву у магазинах, супермаркетах чи на базарах. Але цю страву можна легко приготувати вдома.
Готування не займає багато часу, і в такий спосіб можна зробити моркву із запасом на випадок, якщо прийдуть гості чи домашні захочуть скуштувати твою закуску знову.
Щоб приготувати смачну моркву по-корейськи, дотримуйся покрокової інструкції.
Рецепт корейської моркви читай у нашому матеріалі.
Щоб приготувати моркву по-корейськи з приправою, тобі знадобиться:
Фото – Unsplash
Приготування
Як приготувати моркву по-корейськи без приправи? Для цього тобі знадобиться трохи більше інгредієнтів:
Рецепт моркви по-корейськи
Смачного!
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