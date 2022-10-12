Їжа та рецепти

Як приготувати соковиту моркву по-корейськи: рецепти на будь-який смак

Анна Голішевська, редакторка сайту 12 Жовтня 2022, 17:30
Морква по-корейськи
Фото: Unsplash

Більше новин
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Ніна Матвієнко розповіла, як готується до концерту під час війни
Їй 75, а голос досі заворожує! Ніна Матвієнко про день народження під час війни та підготовку концерту
Покрова Пресвятої Богородиці
Покрова Пресвятої Богородиці 2022: привітання у прозі, віршах та картинках
Як захистити техніку від збоїв електрики — поради
Щоб не довелося купувати нову: як захистити побутову техніку від раптового вимкнення електрики
Дивитись більше

Матеріали по темі

Як заготувати зелень на зиму - лайфхаки від Алекса Якутова
Заморозка в маслі та сушіння з овочами: п’ять лайфхаків заготовки свіжої зелені на зиму від Алекса Якутова
апетит
Температура падає — апетит росте. Як повернути собі контроль над їжею
Який хліб найкорисніший — поради дієтолога
Усьому голова? Який хліб найкорисніший та як його вибрати — поради дієтологині
Що приготувати на вечерю - Чотири прості рецепти салатів
Набридли просто огірки та помідори? Чотири різноманітні салати на вечерю від Лізи Глінської

Відео
Саміт G20

Коли відбудеться саміт G20, на якому можуть зустрітися Зеленський і Путін
0:04:49
У Львові відновлюють електроенергію - ситуація в місті сьогодні
Ситуація досить складна — мер Львова про відновлення електроенергії в місті та підготовку до зими
0:03:33
Київщина обстріли
Не встигла озирнутися, як уже падала стеля: жителі Київщини про наслідки удару РФ
0:03:39
Реакція українців на масовані обстріли 10-11 жовтня
Цю націю нічим не злякати — як українці відреагували на масований обстріл росіянами
0:05:06
Обстріл Дніпра
Історія з хепі-ендом у Дніпрі: врятоване життя через запізнення та пошуки хвостатого товариша
обмін банкнот
Нацбанк оголосив про вилучення з обігу деяких банкнот — які гривні вже застаріли
0:03:15
Лікарка Охматдиту
Від удару по центру Києва загинула лікарка Охматдиту — син лишився сиротою
Вибухи у Нікополі: подробиці атаки на Нікополь 12 жовтня
Застосували запалювальні снаряди! Через нічні обстріли Нікополя важко поранена шестирічна дівчинка
0:00:45
Робота РСЗВ HIMARS в Україні та її характеристики
В Україну прибули додаткові РСЗВ HIMARS — що це за зброя та як працює
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 12 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Більше відео
Як захистити техніку від збоїв електрики — поради
Читати далі
Щоб не довелося купувати нову: як захистити побутову техніку від раптового вимкнення електрики
Як заготувати зелень на зиму - лайфхаки від Алекса Якутова
Читати далі
Заморозка в маслі та сушіння з овочами: п’ять лайфхаків заготовки свіжої зелені на зиму від Алекса Якутова

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь