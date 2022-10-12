Як приготувати соковиту моркву по-корейськи: рецепти на будь-який смак

Багато людей купують корейську моркву у магазинах, супермаркетах чи на базарах. Але цю страву можна легко приготувати вдома.

Готування не займає багато часу, і в такий спосіб можна зробити моркву із запасом на випадок, якщо прийдуть гості чи домашні захочуть скуштувати твою закуску знову.

Щоб приготувати смачну моркву по-корейськи, дотримуйся покрокової інструкції.

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Рецепт корейської моркви читай у нашому матеріалі.

Морква по-корейськи: рецепт класичний

Щоб приготувати моркву по-корейськи з приправою, тобі знадобиться:

Морква — 300 г

Олія — 30 г

Оцет — 1,5 ст. л

Цукор — 1 ст. л

Сіль — 0,3 ч. л.

Часник — 2 зубчики

Приправа для моркви по-корейськи

Приготування

Моркву для салату натри на дрібній терці. Часник змішай з оцтом і додай приправу. Додай у моркву цукор, сіль і суміш із часнику, приправи та оцет. Олію нагрій і влий у моркву. Перемішай салат і прибери на 7-8 годин у холодильник.

Морква по-корейськи в домашніх умовах без часнику з кунжутом

Як приготувати моркву по-корейськи без приправи? Для цього тобі знадобиться трохи більше інгредієнтів:

Морква — 900 г

Сіль — 20 г

Цукор — 25 г

Перець червоний пекучий — 2 ч. л.

Оцет — 2 ст. л.

Рослинна олія — 2 ст. л.

Кунжут — 2 ч. л.

Рецепт моркви по-корейськи



Морквину очисть від шкірки та промий. Натри її на спеціальній тертці для корейської моркви. Якщо такої немає, то можна натерти її на овочерізці. Акуратно додай до неї пекучий перець. Обсмаж кунжут на розпеченій сковороді (1-2 хв). Переклади його до моркви. Влий у цю суміш оцет і олію (яку перед цим потрібно трохи нагріти). Добре перемішай страву і постав у холодильник на ніч.

Як зробити моркву по-корейськи з цибулею: інгредієнти

Морква — 1 шт.

Цибуля — 3 шт.

Часник — 3-4 зубчики

Приправа для моркви по-корейськи — 2 ст. л.

Оцет — 1 ч. л.

Олія — 100 мл

Сіль та цукор до смаку

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Рецепт корейської моркви: приготування

Передусім добре помий і почисть моркву, часник і цибулю. Потім на спеціальній тертці для моркви по-корейськи тонко натри моркву у велику миску. Посип моркву сіллю та цукром. Дай цій суміші настоятися 10-15 хв і вимішай її, як тісто. Дрібно наріж цибулю та посмаж її на сковорідці. Посоли та додай оцет. До моркви додай приправу для моркви по-корейськи і вичавлений часник. Додай цибулю з оцтом і добре перемішай. Салат постав у холодильник, щоб він охолонув (на 3-5 годин).

Смачного!

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