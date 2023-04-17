На якій відстані садити картоплю, щоб кущі не заважали один одному рости

Незабаром настане час садити картоплю. Щоб урожай був вдалим, а кущі не заважали одне одному рости, потрібно знати, на якій відстані садити картоплю.
Відстань, на якій садять картоплю у землю, залежить від обраної схеми. Вона, своєю чергою, залежить від регіону, адже десь переважає посуха, а десь частенько йдуть дощі.
Ми розповімо, на якій відстані садити картоплю навесні, щоб вийшов добрий урожай.
Деякі городники хочуть отримати якнайбільше врожаю з маленького шматочка землі. Тому вони садять картоплю в лунки надто густо, але це неправильно. Адже коли виростуть кущі картоплі, вони заплутуватимуться і заважатимуть одне одному, що зупинятиме ріст рослини.
Але використовуючи якусь із популярних схем, ти маєш враховувати, що це лише поради, потрібно враховувати багато інших факторів: особливості ґрунту, сорт картоплі, погодні умови тощо.
Якщо ти збираєшся садити картоплю під лопату, відстань між лунками має бути 30-35 см, а між рядами — 70-80 см.
Якщо ти збираєшся садити картоплю під лопату, відстань між лунками має бути 30-35 см, а між рядами — 70-80 см.
Якщо садити картоплю тобі в новинку, можна розмітити територію кілочками й мотузкою, щоб правильно садити картоплю в лунки.
Цей спосіб підійде регіону, де дуже часто йдуть сильні дощі. За такої схеми бульби розташовуються вище за рівень ґрунту, а дощова вода стікає в міжряддя і не завдає картоплі шкоди.
Цей спосіб підійде більш посушливим регіонам. Готуватись до нього треба ще з осені.
Восени викопати траншеї глибиною 20-30 см і засипати органікою (суміш компосту, гною, мокрого сіна, іноді додають золу). Відстань між траншеями — 70 см.
Восени викопати траншеї глибиною 20-30 см і засипати органікою (суміш компосту, гною, мокрого сіна, іноді додають золу). Відстань між траншеями — 70 см.
Навесні перегній осяде і глибина канавок вже буде близько 5 см. Коли садитимеш бульби, відстань між ними має бути 30 см.
Часто ми можемо бачити в магазинах зелену картоплю, здається, що вона не достигла. Раніше ми розповідали, чому не можна їсти зелену картоплю та чому вона має такий колір.
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