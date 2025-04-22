Садівництво та город

Коли садити картоплю у квітні 2025: сприятливі дні для отримання хорошого врожаю

Леся Манзюк, редакторка сайту 22 Квітня 2025, 20:15
Коли садити картоплю в квітні
Фото Pixabay
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