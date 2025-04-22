Коли садити картоплю у квітні 2025: сприятливі дні для отримання хорошого врожаю

На майбутній урожай картоплі впливає час її посадки навесні, тому важливо враховувати температуру ґрунту, погодні умови, та перевірені рекомендації агрономів.

Є загальні правила, які допоможуть отримати гарний врожай, хоча на самі терміни закладання картоплі в ґрунт впливає регіон, де проводиться ця процедура.

Читай, які дні найбільш сприятливі для посадки картоплі у квітні 2025, як підготувати ґрунт та що врахувати при посадці — у матеріалі.

Коли в квітні добре садити картоплю

Температура ґрунту є головним показником для вибору часу посадки картоплі. Ґрунт повинен прогрітися до +10-12°C на глибині 15 см.

Якщо посадити цю популярну культуру в холодну землю — бульби довго проростатимуть, а якщо з цією процедурою запізнитися — можна потрапити під весняну засуху.

Найкращі терміни для висаджування картоплі у 2025 році:

середина — кінець квітня для південних регіонів;

кінець квітня — початок травня для центральної України;

середина травня для північних та гірських районів.

Сприятливі дні для посадки картоплі у квітні 2025

У 2025 році Великдень припадає на 20 квітня, тож багато хто задумується, коли краще проводити агротехнічні роботи з цією культурою — до чи після свята.

За місячним календарем сприятливими днями для посадки картоплі у квітні будуть:

1, 4-5, 14-15, 19-20, 23-24 та 28 числа.

Як бачимо, сприятливі дні є і до Великодня і після. Але все одно, крім місячного календаря, головний орієнтир — температура ґрунту.

Дотримання цих порад допоможе отримати багатий урожай.

Як підготувати ґрунт для посадки картоплі

Який потрібен ґрунт

Для засадження ділянки цією популярною культурою підходять різні ґрунти, але хорошим варіантом є пухкий, добре дренований та багатий поживними речовинами ґрунт.

Сприятливим для посадки є ґрунт, у якому вирощувалась капуста. Також картопля добре росте після вирощування квасолі .

Картоплю не варто садити на ділянках, де росли перець, баклажан, помідор, щоб не підвищувати ризик поширення рослинних хвороб.

Підготовка ґрунту

Прибирати каміння та сміття.

Провести оранку землі на глибину близько 20 см, щоб розпушити ґрунт та забезпечити гарне дренування.

Вирівняти грядки.

Додати компост або перегній, щоб покращити родючість ґрунту та забезпечити картоплі необхідні поживні речовини.

Використовуй добрива перед посадкою, багаті на органічні речовини, щоб забезпечити хороший старт для зростання картоплі та збільшити її врожайність.

Після підготовки ґрунту створи борозни або ямки для посадки. Відстань між ними має бути близько 30-40 см, щоб забезпечити достатній простір для росту рослин.

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