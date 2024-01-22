Обрізання абрикоса навесні 2024: що потрібно знати, щоб дерево давало багато плодів

Богдана Макалюк, журналістка сайту 22 Січня 2024, 15:38
Обрізка абрикоса навесні 2024
Фото: Pexels

Більше новин
обрізка дерев узимку
Обрізка дерев узимку: які види потрібно обрізати та як правильно це робити
Перехід на літній час 2024
Перехід на літній час 2024 в Україні: коли потрібно переводити годинник
Зеленський підписав указ Про історично населені українцями території РФ
Зеленський підписав указ Про історично населені українцями території РФ — чому він важливий
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн
Дивитись більше

Матеріали по темі

обрізка дерев узимку
Обрізка дерев узимку: які види потрібно обрізати та як правильно це робити
Як поливати орхідею: методи та поради поливу
Як поливати орхідею, щоб не зіпсувати квітку: прості поради
Місячний посівний календар 2024: сприятливі дні
Місячний посівний календар 2024: коли сіяти та саджати рослини
Що посіяти у січні
Що посіяти у січні на розсаду, щоб влітку отримати урожай

Відео
Карта бойових дій в Україні сьогодні 22.01.2024: онлайн

Карта бойових дій 22 січня 2024 року: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:06:04
українці збирають дрони вдома
FPV родом з кухні? Як українці збирають дрони вдома та чи може це допомогти фронту
0:03:10
Василь Семко
Кожен несе свій хрест: військовий-різьбяр планує організувати реабілітацію побратимам у майстерні
0:03:32
в оточенні
Двоє проти цілої навали! Як військові пробули вісім днів в оточенні ворога
0:04:31
81-а окрема аеромобільна бригада: історії про бої на фронті
У їхню траншею вскочили росіяни: як бійці 81-ої бригади відбивають атаки ворога на фронті
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 20 січня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Цифровізація ЗСУ
Без зайвих довідок та ксерокопій: які послуги стануть доступні завдяки законопроекту про цифровізацію ЗСУ
0:06:00
ситуація на Чернігівщині
Обстріли, евакуація та багато несподіванок для ДРГ: яка ситуація на Чернігівщині 19 січня
0:04:07
Денис Монастирський
Завжди питав, як буде краще для України: ексклюзивні спогади про Дениса Монастирського у фільмі Незавершений політ
0:11:56
бойові медики
Голки, шприци, системи для крапельниць — потрібно все! Парамедики під Купʼянськом просять про допомогу
Більше відео
обрізка дерев узимку
Читати далі
Обрізка дерев узимку: які види потрібно обрізати та як правильно це робити

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь