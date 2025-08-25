Доброго ранку, гарного дня! Настав понеділок, а це означає, що новий тиждень розпочався, і в тебе є цілих сім днів для нових звершень та можливостей.

Так, чимало людей не люблять цей день тижня, адже треба йти на роботу, навчання чи у садочок. Але не варто сумувати. Поглянь на це з іншого боку — понеділок, як й інші дні тижня, також може бути наповнений енергією та натхненням.

Сподіваємось, що наші листівки зможуть підняти настрій тобі та тим, кому ти їх надішлеш, та додадуть заряду позитиву на увесь день! Адже у нас навіть є прислів’я: як тиждень розпочнеш, так його й проведеш.

Доброго ранку: картинки-побажання гарного понеділка

Доброго ранку понеділка! Картинки-привітання з першим днем тижня / 6 Фотографій

Привітання з понеділком у прозі

Добрий ранок! Бажаю, щоб твій понеділок був сповнений новими ідеями та можливостями!

З початком нового тижня! Нехай цей понеділок стане днем яскравих відкриттів і успішних починань!

З понеділком! Гарного тижня! Нехай цей день стане початком тижня, який принесе багато нових можливостей і позитивних змін. Бажаю тобі натхнення, щоб з легкістю вирішувати всі завдання. Також хочу побажати, аби кожна хвилина цього дня дарувала тобі радість і задоволення.

Щасливого понеділка! Бажаю, щоб він був наповнений енергією та новими досягненнями, а також успіхами у різних сферах та позитивом.

Вітаю з новим днем! Нехай твій понеділок буде позитивним і продуктивним!

Гарного понеділка! Хочу побажати, щоб цей день приніс тобі натхнення та радість від кожної зробленої справи.

Вітаю з новим тижнем! Бажаю, щоб твій понеділок був сповнений енергією, натхненням і новими можливостями. Нехай кожен день цього тижня приносить тобі радість, задоволення від усього, що ти робиш та принесе тобі приємні зустрічі з близькими людьми.

Легкого початку тижня! Нехай понеділок пройде легко та продуктивно, відкриваючи нові горизонти!

Сподіваємося, що ці картинки зроблять твій день кращим! А якщо ти хочеш привітати близьких, рідних та друзів з їхнім особливим святом, то дивися наш матеріал з привітаннями з днем народження у картинках, віршах і прозі.

