Справжні жахи та сімейні комедії: добірка найкращих фільмів на Гелловін

Наближається свято Гелловін. За традицією люди влаштовують костюмовані вечірки, вирізають гарбуза і, звісно ж, лякають одне одного. Якщо тобі хочеться атмосфери свята, ми підготували для тебе найкращі фільми на Гелловін 2023.

Фільми на Гелловін 2023

Вікна підібрали для тебе комедії та трилери, які точно не залишать байдужим(-ою) до свята. Вибирай свій фільм і гайда до перегляду!

Няня. Королева проклятих

Американська комедія-жах, що є продовженням фільму Няня. За сюжетом, хлопець на ім’я Коул переміг сатанинський культ, який очолювала його няня.

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Відтоді минуло два роки. Коул навчається у старшій школі. Проте сили зла неочікувано повернулись і йому знову доведеться боротися.

Вони

У пошуках гострих відчуттів підлітки вирушають на атракціони “Кімнати жахів”, які мають відтворити жахи з фільмів.

Згодом друзі розуміють, що це не забавка, а клоуни у кімнатах — справжні потвори з інших світів.

Що було далі — дивись у фільмі.

Фокус-покус

Комедія з елементами фентезі 1993 року. За сюжетом, три відьми запросили маленьку дівчинку до своєї хати на Гелловін, щоб випити її життєву силу та стати молодими.

Її брата вони перетворили на кота, будинок прокляли, а самих відьом незабаром повісили мешканці міста.

Та у будинку залишилася таємнича свічка. Через 300 років у будинок приїжджає нова сім’я і запалює свічку. Що було далі — дивись у фільмі.

Гелловін, 1978

Також американський фільм жахів, що став франшизою. Є класикою хорор-фільмів.

Фільм розповідає про серійного вбивцю Майкла Майєрса, який втік із психлікарні і повернувся до рідного міста Хеддонфілда.

Гелловін вбиває

За сюжетом жертви спіймали серійного вбивцю Майкла Майєрса і залишили горіти в підвалі їхнього будинку. Поранені вирушають до лікарні, сподіваючись, що він мертвий.

Але Майку вдалося звільнитися, і його кривава розправа триває. Сиквел фільму Гелловін закінчується вже вийшов у прокат 14 жовтня 2022 року.

Голем

Атмосфера Лондону вікторіанської епохи. В одному з найнебезпечніших районів відбувається серія жахливих убивств. Мешканці міста вважають, що це голем — давня міфічна істота, яка стає живою завдяки чорній магії.

Детектив Кілдер береться розслідувати таємничі вбивства.

Відьма

У 1630 році родина колоністів залишає плантації, щоб жити спокійним життям біля лісу на фермі в Новій Англії.

Після заселення в новий дім у них зникає молодша дитина, а в родині починають відбуватися містичні речі.

Дитину викрадає відьма і починає робити з нею страшні обряди. Чим закінчилась ця історія — дивись у фільмі.

П’ятниця, 13-те

Римейк фільму 1980 року. Уголовних ролях Джаред Падалекі, Даніель Понабейкер та Аманда Рігетті.

За сюжетом маленький хлопчик став свідком того, як вожата табору обезголовила його матір.

30 років потому хлопці переповідали страшну історію табору, в якому все сталося, один одному, проте їм ніхто не повірив. Аж потім з’являється сам Джейсон, який втратив маску, і маніяк убиває компанію.

Закляття 3: з волі диявола

Містичний фільм жахів, який є продовженням фільмів Закляття і Закляття 2. До своїх ролей повернулися актори Патрік Вілсон та Віра Фарміга. Дослідники паранормальних явищ натрапляють на вбивцю, який стверджує, що ним керує диявол.

Третя частина розповідає про судовий процес над Ерні Шайєном Джонсоном, який відбувся в 1981 році в Коннектикуті.

Гелловін Х’юбі

Ця історія про доброго чоловіка Х’юбі Дюбуа, який любив Гелловін і дітей. Він намагається слідкувати за порядком під час свята та доповідає поліції про нецікаві деталі щороку.

Офіцери не знають, як від нього втекти, проте одного разу чоловік стає єдиним свідком справжнього злочину на Гелловін.

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