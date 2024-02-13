Щоб сад був пишним і яскравим: коли саджати тюльпани навесні і як правильно це робити

Якщо в тебе є власний сад, певно, було б чудово, якби там росли яскраві квіти? Одними з найгарніших квітів для саду є тюльпани. У матеріалі ми розповідаємо, коли саджати тюльпани навесні і як правильно це робити, щоб сад радував увесь теплий сезон.

Коли саджати тюльпани навесні 2024: період посадки

Узагалі тюльпани садять восени і дають цибулинам перезимувати в ґрунті. Таким чином вони загартовуються і краще квітнуть весною. Але якщо такої можливості в тебе не було, ми розповімо, коли саджати тюльпани навесні.

Оптимальною температурою прогріву землі має бути 9-10°C. Зазвичай це припадає на кінець березня — початок квітня. Для весняної посадки тюльпанів тобі варто вибрати найбільш сонячне і захищене від вітру місце.

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На відміну від осінніх, висаджені весною тюльпани будуть цвісти менш пишно. Щоб сад був багатим і гарним, зверни увагу на сорти тюльпанів, обери такий, який найбільше підходить.

У тебе є три варіанти висадки весняних тюльпанів: у горщики з подальшою пересадкою в ґрунт, у ґрунт відразу, у великі горщики без подальшої пересадки. Висадка залежить від того, де ти хочеш бачити квіти і в якій кількості.

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Як правильно садити тюльпани

Щоб посадити тюльпани, потрібно підготувати цибулинки і ґрунт. Цибулинки тюльпанів мають бути сухими і міцними, без плісняви та тріщин, твердими на дотик.

Внеси мінеральні природні добрива в ґрунт. Це може бути компост, гній чи щось інше. Перекопай ґрунт та розбий усі грудочки лопатою. Поверхню грядок розрівняй граблями. Якщо садитимеш у горщик, насип на дно небагато камінців, ґрунт та зроби землю пухкою.

Викопай невеликі лунки глибиною 5 см для маленьких цибулин тюльпанів, і 10 см — для великих. Між кожним тюльпаном має бути відстань 10 см. У лунки вкладай цибулини вістрям догори та засипай ґрунтом.

Землю розрівняй граблями та полий посадку. Полив тюльпанів дасть можливість цибулинам ущільнитися в ґрунті і швидше рости. До появи паростків тюльпани потрібно регулярно поливати.

Ти можеш підживлювати тюльпани калієвими, фосфорними та азотними добривами. Якщо ти садитимеш тюльпани вперше, досвідчені садівники радять почати з висадки у великі горщики. Так тобі буде простіше доглядати за квітами.

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