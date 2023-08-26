Якщо не встиг(-ла) відпочити влітку. Куди поїхати на море в жовтні: поради

Жовтень — це місяць, коли літо вже далеко за горизонтом, але багато з нас ще прагнуть відчути теплий пісок під ногами та зануритися в солоні хвилі моря. В цей період туристичний сезон на багатьох популярних курортах уже починає затихати, але температура води ще залишається приємною для купання.

Для відпочивальників це чудова можливість втекти від сірої буденності та насолодитися осіннім сонцем і морем. Але куди саме варто їхати, аби ще трішки погрітися на сонечку? Розгляньмо найцікавіші варіанти для жовтневого відпочинку на морі — далі у матеріалі.

Куди поїхати в жовтні на море

Єгипет

Єгипет залишається одним з найпопулярніших напрямків у жовтні завдяки стабільному клімату і теплому Червоному морю. Радимо для відпочинку обирати курортні міста, зокрема, Хургаду, Шарм-ель-Шейх, Дахаб, Марса-Алам.

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Крім пляжного відпочинку, можна відвідати пам’ятки стародавньої культури: піраміди, храми Луксора, долину Царів. Також не пропусти можливість зануритися з аквалангом, щоб відкрити для себе яскраві барви морського світу.

Туреччина

Попри те, що води можуть бути трохи прохолоднішими, південні курорти, такі як Анталія, Кемер, Аланія, Сіде все ще привабливі для пляжного відпочинку.

Перевагами відпочинку у Туреччині у жовтні є менший наплив туристів, відсутність екстремальної спеки та дешевші ціни. Відвідай історичні пам’ятки, зокрема Ворота Адріана або руїни древнього міста Фаселіс. Також радимо тобі спробувати страви місцевої кухні та традиційні бані — хамами.

ОАЕ

В ОАЕ температура стає менш спекотною, що робить жовтень ідеальним часом для відвідування цієї країни.

Дубай пропонує неймовірні хмарочоси, розкішні торгові центри і пустельний пейзаж, що захоплює. Абу-Дабі славиться своєю архітектурною красою та культурними місцями.

А температура води у цей період в ОАЕ становить близько 25 градусів і чудово підходить для комфортного плавання.

Крит

Якщо ти шукаєш комбінацію культури, історії та пляжного відпочинку, грецький острів Крит буде ідеальним вибором. У жовтні на Криті зберігається приємна та тепла температура повітря, а вода прогрівається до комфортних 23 градусів.

Там ти зможеш відвідати Кносський палац, лабіринт Мінотавра, печеру Зевса та багато різних древніх пам’яток стародавньої історії.

Крім того, радимо насолодитися грецькою кухнею, відвідати традиційні села та зануритися в кришталево-чисті води острова.

Іспанія

Жовтень — це час, коли температури залишаються приємними, а натовпи туристів суттєво зменшуються. Насолоджуйся природою таких чудових курортів як Коста-Брава, Коста-Бланка і Коста-Дорада. Також, якщо ти надаєш перевагу Іспанії — радимо полетіти на Канарські острови та Тенерифе.

У цей сезон Іспанія залишається чудовим місцем для пляжного відпочинку. А відвідини місцевих пам’яток архітектури, парків та історичних місць зроблять твою відпустку незабутньою.

Та не морем єдиним. Відпочинок у рідній Україні може стати не менш захопливим. Читай, куди поїхати у Карпатах влітку та що подивитись.

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