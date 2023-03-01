Місячний календар вдалих днів на березень 2023: гарні та несприятливі дати в цьому місяці

Місячний календар на березень 2023 має як нейтральні та вдалі дні, так і несприятливі дати. Однак, якщо ти завчасно підготуєшся до всіх ризиків, то зможеш мінімізувати негативний вплив фаз Місяця на твоє життя.

Стався уважно до свого самопочуття та прислухайся перш за все до себе. Використовуй місячний календар вдалих днів на березень 2023 як базу для планування своїх справ у цьому місяці.

Фази Місяця у березні 2023

Місяць, що зростає — 1-6 та 22-31 березня.

Повня — 7 березня.

Спадний Місяць — 8-20 березня.

Молодик — 21 березня.

Зараз також дивляться

Місячний календар вдалих днів на березень 2023

Сприятливі дні: 1, 3, 5, 6, 14, 17, 19, 26, 27, 30, 31 березня.

1, 3, 5, 6, 14, 17, 19, 26, 27, 30, 31 березня. Несприятливі дні: 4, 7, 10, 11, 15, 21, 23 березня.

Сприятливі дні в березні 2023 — детально

1 березня

Сьогодні чудовий день для творчості. Будь-які справи успішно просуватимуться. Та не забувай говорити слова любові найріднішим.

3 березня

Це позитивний та енергетично потужний день, який гарно підходить для планування подорожей, розв’язання важливих питань, а також втілення задуманих справ.

5-6 березня

Це період, коли можна сміливо приступати до важливих починань. Якщо в тебе є ідеї, не соромся їх пропонувати. Вони точно знайдуть відгук, проте перед цим ретельно проаналізуй їх.

14 березня

Цей день ідеальний для практик, що спрямовані на очищення та тренування сили духу. Також це вдалий час для побудови планів на майбутнє.

17 березня

Сьогодні день, коли сприятливо займатися торгівлею, судовими справами, переїздом або відрядженням. Рекомендується зосередитися на неквапливих справах.

19 березня

Будь-яка робота, яку ти сьогодні розпочнеш, буде вдалою. Отже, це гарний час для розв’язання старих відкладених проблем.

26-27 березня

Це вдалі дні для проведення значних покупок та ремонтів. Крім того, радимо тобі ретельно проаналізувати поради твого партнера(-ки). Вони допоможуть тобі уникнути помилок.

30-31 березня

Це одні з найбільш позитивних та енергетично потужних днів у місяці. Не відкладай реалізацію своїх планів та задумів на потім, адже ти можеш досягнути бажаних результатів.

Несприятливі дні в березні 2023 — детально

4 березня

Цей день несприятливий для стосунків. Можливість загострення конфліктів з партнером(-кою), друзями або колегами досить велика, тому радимо зосередитися на благодійності або зробити приємний подарунок собі чи іншим.

7 березня

Рекомендуємо мінімізувати комунікацію з іншими людьми без необхідності в цей день. Адже є велика ймовірність погіршити взаємини з оточенням.

10-11 березня

Це дні, коли потрібно проявляти особливу обережність та розсудливість через можливість виникнення несподіваних проблем.

15 березня

Цей день може прикро вразити заздрістю оточення чи ревнощами партнерів. Тому слідкуй за своїми почуттями та не дозволяй нікому виливати на себе негатив.

21 березня

Сьогодні можуть дати про себе знати хронічні захворювання або депресивні думки. Зроби чекап організму та піклуйся про своє здоров’я.

23 березня

Якщо потрібно ухвалювати важливі рішення, добре все зваж, оскільки може бути високий ризик прорахунку. Також не забувай про свої життєві принципи. Вони будуть твоїм маяком у бурхливому морі подій.

Зміна іміджу та будь-які процедури для волосся — річ важлива. Тому і підхід до цього має бути максимально відповідальним. Місячний календар стрижок на березень 2023 допоможе тобі спланувати похід до майстра.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!