Лунный календарь удачных дней на март 2023 года: хорошие и неблагоприятные даты в этом месяце

Лунный календарь на март 2023 года имеет как нейтральные и удачные дни, так и неблагоприятные даты. Однако если ты заранее подготовишься ко всем рискам, то сможешь минимизировать негативное влияние фаз Луны на твою жизнь.

Относись внимательно к своему самочувствию и прислушивайся прежде всего к себе. Используй лунный календарь удачных дней на март 2023 года как базу для планирования своих дел в этом месяце.

Фазы Луны в марте 2023

Растущая Луна — 1-6 и 22-31 марта.

Полнолуние — 7 марта.

Убывающая Луна — 8-20 марта.

Новолуние — 21 марта.

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Лунный календарь удачных дней на март 2023

Благоприятные дни: 1, 3, 5, 6, 14, 17, 19, 26, 27, 30, 31 марта.

1, 3, 5, 6, 14, 17, 19, 26, 27, 30, 31 марта. Неблагоприятные дни: 4, 7, 10, 11, 15, 21, 23 марта.

Благоприятные дни в марте 2023 — подробно

1 марта

Сегодня отличный день для творчества. Любые дела будут успешно продвигаться. Но не забывай говорить слова любви самым родным.

3 марта

Это позитивный и энергетически мощный день, хорошо подходящий для планирования путешествий, решения важных вопросов, а также воплощения задуманных дел.

5-6 марта

Это период, когда можно смело приступать к важным начинаниям. Если у тебя есть идеи, не стесняйся их предлагать. Они точно найдут отклик, однако перед этим тщательно проанализируй их.

14 марта

Этот день идеален для практик, направленных на очищение и тренировку силы духа. Также это удачное время для построения планов.

17 марта

Сегодня день, когда благоприятно заниматься торговлей, судебными делами, переездом или командировкой. Рекомендуется сосредоточиться на неторопливых делах.

19 марта

Любая работа, которую ты сегодня начнешь, будет удачной. Следовательно, это хорошее время для решения старых отложенных проблем.

26-27 марта

Это удачные дни для проведения крупных покупок и ремонтов. Кроме того, советуем тебе тщательно проанализировать советы твоего партнера. Они помогут тебе избежать ошибок.

30-31 марта

Это одни из самых положительных и энергетически мощных дней в месяце. Не откладывай реализацию своих планов и замыслов на потом, ведь ты можешь достичь желаемых результатов.

Неблагоприятные дни в марте 2023 — подробно

4 марта

Этот день неблагоприятен для отношений. Возможность обострения конфликтов с партнером, друзьями или коллегами достаточно велика, поэтому советуем сосредоточиться на благотворительности или сделать приятный подарок себе или другим.

7 марта

Рекомендуем минимизировать коммуникацию с другими людьми без необходимости в этот день. Ведь есть большая вероятность ухудшить отношения с окружающими.

10-11 марта

Это дни, когда нужно проявлять особую осторожность и рассудительность из-за возможности возникновения неожиданных проблем.

15 марта

Этот день может разочаровать завистью окружающих или ревностью партнеров. Поэтому следи за своими чувствами и не позволяй никому выливать на себя негатив.

21 марта

Сегодня могут дать о себе знать хронические заболевания или депрессивные мысли. Сделай чекап организма и заботься о своем здоровье.

23 марта

Если нужно принимать важные решения, хорошо все взвесь, поскольку может быть высокий риск просчета. Также не забывай о своих жизненных принципах. Они будут твоим маяком в бурном море событий.

Смена имиджа и любые процедуры для волос — дело важное. Поэтому подход к этому должен быть максимально ответственным. Лунный календарь стрижек на март 2023 года поможет тебе спланировать поход к мастеру.

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