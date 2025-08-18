Погода у Дніпрі у вересні 2025 року: осіннє тепло чи похолодання

Космічна столиця України, науковий та дослідницький центр, місто, що має найдовшу набережну в Європі — все це про Дніпро. Читай, якою буде погода у Дніпрі у вересні 2025 року та чого очікувати від температури в цьому місті.

Погода у Дніпрі: перший тиждень, з 01.09 по 07.09

Згідно з Meteoprog.com, перший тиждень обіцяє бути теплим із поступовим зниженням температури: вдень показник термометра коливатиметься у діапазоні +23…+27°C, вночі — +16…+12°C.

Опадів не передбачено, хоча й майже увесь тиждень буде мінлива хмарність: лише 5 та 6 вересня сонце відпочиватиме за хмарами, а 7 вересня настане ясна погода.

Прогноз погоди у Дніпрі: другий тиждень, з 08.09 по 14.09

Наступні сім днів майже нічим не відрізнятимуться від попередніх: удень коливання температури буде від +21°C до +25°C, а вночі — від +10°C до +13°C.

Хмарність так само лишиться мінливою, за винятком двох днів: 9 вересня — повністю ясна погода, а 12 числа небо затягне хмарами. Опадів не передбачається.

Яка погода буде у Дніпрі: третій тиждень, з 15.09 по 21.09

Передостанній тиждень буде майже таким самим: коливання температури у діапазоні +21…+23°C вдень і +11…+13°C вночі.

Почнеться все з ясного теплого понеділка, і лише 18 та 21 вересня передбачається повна хмарність. У всі інші дні — мінлива хмарність і жодного натяку на опади.

Якою буде погода у місті Дніпро в останні дні вересня, з 22.09 по 30.09

Останнього тижня місяця починається похолодання та зниження температури: вдень показник термометра коливатиметься від +19°C до +21°C, а вночі — від +9°C до +12°C. Цей період часу відрізняється відносно попередніх: в середу, 24 вересня, пройде невеликий дощ — єдиний день у місяці з опадами. 23, 26 та 28 вересня буде переважно хмарно, 25 вересня у Дніпрі буде ясна погода. В інші дні небо обіцяє бути мінливо хмарним.

Слід зазначити, що останні дні місяця, 29 та 30 вересня будуть найхолоднішими у місяці: максимальна температура досягне +17°C, вночі — +8°C. Ці дні переважно будуть з мінливою хмарністю, опадів не передбачають.

Загалом погода у Дніпрі видасться доволі стабільною: переважати буде мінлива хмарність, одного дня пуститься невеликий дощ, і кілька днів будуть повністю сонячними. Показники термометра опускатимуться поступово донизу, що символізує прихід осені та холодних вітрів.

