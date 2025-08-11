Погода в Одесі на вересень 2025: теплі пляжі та перші холоди

Вересень в Одесі — це час, коли ще встигаєш спіймати останні сонячні поцілунки літа і відчути подих осені та її новий прохолодний ритм.

Якою буде погода в Одесі — дізнайся завчасно прогноз на вересень, аби спланувати вдалий відпочинок.

Погода в Одесі на вересень 2025

Перша декада вересня в Одесі вже не спекотна: вдень температура тримається близько 24-25 градусів, а вночі комфортно тепло — 18-19.

Сонце лише зрідка ховається за хмарами й можна безтурботно купатися та засмагати. Хіба що 5, 6 та 7 вересня синоптики прогнозують дощі — природа влаштовує передосінні вихідні дні.

Погода в другу декаду вересня в Одесі буде скупішою на тепло, але все ще приємною: вдень — близько 20-23 градусів, а ночі трохи прохолодніше, 17-20.

Сонце все ще світить щедро, але вже періодично з’являються хмари та стає дедалі більше дощових днів. Парасоля буде не зайвою увесь період з 12 по 19 вересня.

Осінь поступово заявляє про себе, але відпочинок на пляжі ще цілком можливий і приємний.

А от третя декада вересня в Одесі покаже справжній прихід осені. Погода стає прохолодною для купання.

Температура вже опускається вдень до 22-18 і до 14-18 градусів вночі. Дощі 23, 28, 29 та 30 вересня змінюють настрій курорту.

Сонця стає менше, вода у морі прохолоднішою, але все ще можна насолоджуватися солоним вітром і відчуттям ностальжі за літом, що дарує ця пора.

Погода в Одесі: найтепліші та дощові дні місяця

Найтеплішою буде перша декада місяця, з денними температурами від 23 до 25 з позначкою плюс.

Дощові дні очікуються з 5 по 8 числа, з 12 по 19 числа, з 21 по 23, а також з 28 по 30 вересня.

Отже, якщо хочеш зловити останні теплі хвилі літа — плануй свій відпочинок в Одесі у вересні, і будь готовим до усіх примх оксамитового сезону, що цьогоріч обіцяє бути різноманітним.

Але не зволікай — і ще встигнеш насолодитися теплом і відпусткою в Одесі.

Поцікався також, де безпечно плавати в Україні цього сезону, перелік відкритих пляжів, на яких було проведено перевірки Міністерства охорони здоров’я.

