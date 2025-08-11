Погода в Одессе на сентябрь 2025: теплые пляжи и первые холода

Сентябрь в Одессе — это время, когда еще успеваешь поймать последние солнечные поцелуи лета и почувствовать дыхание осени и новый прохладный ритм.

Какой будет погода в Одессе — узнай заранее прогноз на сентябрь, чтобы спланировать удачный отдых.

Погода в Одессе на сентябрь 2025

Первая декада сентября в Одессе уже не жаркая: днем температура держится около 24-25 градусов, а ночью комфортно тепло — 18-19.

Солнце лишь изредка прячется за облаками и можно беззаботно купаться и загорать. Разве что 5, 6 и 7 сентября синоптики прогнозируют дожди — природа устраивает предосенные выходные дни.

Погода во вторую декаду сентября в Одессе будет более скупой на тепло, но все еще приятной: днем — около 20-23 градусов, а ночами немного прохладнее, 17-20.

Солнце все еще светит щедро, но периодически появляются тучи и становится все больше дождливых дней. Зонт будет не лишним весь период с 12 по 19 сентября.

Осень постепенно заявляет о себе, но отдых на пляже еще вполне возможен и приятен.

А вот третья декада сентября в Одессе покажет настоящий приход осени. Погода становится прохладной для купания.

Температура уже опускается днем до 22-18 градусов и до 14-18 градусов ночью. Дожди 23, 28, 29 и 30 сентября меняют настроение курорта.

Солнца становится меньше, вода в море более прохладной, но все еще можно наслаждаться соленым ветром и ощущением ностальгии по лету, которое дарит это время.

Погода в Одессе: самые теплые и дождливые дни

Самой теплой будет первая декада месяца, с дневными температурами от 23 до 25 с отметкой плюс.

Дождливые дни ожидаются с 5 по 8 числа, с 12 по 19 числа, с 21 по 23, а также с 28 по 30 сентября.

Итак, если хочешь поймать последние теплые волны лета — планируй свой отдых в Одессе в сентябре, и будь готов ко всем капризам бархатного сезона, который в этом году обещает быть разнообразным.

Но не медли — и еще успеешь насладиться теплом и отпуском в Одессе.

Поинтересуйся также, где безопасно плавать в Украине в этом сезоне, список открытых пляжей, на которых были проведены проверки Министерства здравоохранения.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!