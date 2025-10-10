Погода у Вінниці на жовтень 2025 року: тепліше за норму, але з дощами

Жовтень 2025 року у Вінниці обіцяє бути помірно дощовим і відносно теплим, без катастрофічних злив та сильного вітру.

Його середні температурні показники будуть навіть дещо вищими за середні багаторічні норми.

Детальніше про погоду у Вінниці у жовтні 2025 – у нашому матеріалі.

Погода у Вінниці у жовтні 2025

Загалом очікується:

Сонячних — 1 день: 17 числа;

Змінна хмарність — 11 днів: 12, 14, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30 числа;

Дощових — 9 днів: 10, 11, 13, 15, 16, 20, 21, 27, 31 числа.

Погода у Вінниці у другій декаді жовтня 2025

На початку другої декади жовтня прогнозується прихід активного південного чорноморського циклону.

Він просувається з району Криму й охопить велику частину України — принесе хмарну, вологу й прохолоднішу погоду з дощами і поривчастим вітром.

Температура вдень у Вінниці коливатиметься від +9°C до +18°C, вночі +4 … +10 °C. Половина днів декади будуть з опадами, тож ховати парасолю не доведеться.

Якщо циклон просуватиметься швидко, опади можуть бути помірними й короткочасними. Якщо фронти стоятимуть над регіоном довше — зросте ризик більш тривалих опадів.

З 11 по 17 жовтня очікується суттєве похолодання, температура впаде до 9-13 вдень. Нічний мінімум становить 4 градуси з позначкою плюс.

Погода у Вінниці у третій декаді жовтня (21-31 число) 2025

Третя декада утримає денні температури на рівні +11 … +17 °C, нічні +7 … +11 °C. Продовжиться період мінливої погоди, опади зменшаться.

Дощі очікуються 21, 23, 27, 31 числа.

Такий жовтень цілком типовий для Вінниці і, попри циклон, дещо тепліший. Зазвичай середня температура місяця становить близько +8 … +10 °C, а цьогорічна — на 2–3 °C вища.

При плануванні місяця враховуй прогноз погоди. І май на увазі: якщо є справи поза домом — плануй їх на другу половину дня, коли дощі часто стихають.

