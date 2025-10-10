Стиль життя Подорожі та натхнення

Погода у Вінниці на жовтень 2025 року: тепліше за норму, але з дощами

Ольга Петухова, редакторка сайту 10 Жовтня 2025, 16:05 2 хв.
погода в жовтні у вінниці
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь