Як доглядати тюльпани у вазі, щоб зберегти їх надовше

Тюльпани — красиві та ніжні квіти, які у багатьох асоціюються з весною. Але є одне але — ці рослини радують своєю чарівністю недовго, адже досить швидко опадають. Як доглядати за тюльпанами у вазі — читай у матеріалі.

Як доглядати за тюльпанами: готуємо вазу та воду

Перед тим, як ти поставиш квіти у вазу, потрібно знати, як продовжити їхнє життя. Краще вибирати для таких квітів вази, які мають високу шийку.

Це потрібно для того, щоб стебла краще тримали бутони. Вода має бути прохолодною, але не льодяною. Іноді можна підкидати до квітів кубики льоду. Воду потрібно міняти щоразу, як підрізаєш тюльпани на 1-2 см.

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Якщо ти побачив(-ла) таку картину, можна скористатися простим методом для швидкого порятунку рослин. Просто загорни їх у газету, підріж стебла і постав їх у холодну воду. Її має бути багато, щоб діставала до бутонів. Зверху поклади вологі серветки та залиш їх на годину.

Як доглядати тюльпани у вазі, щоб вони довше радували око

Тюльпани найчастіше радують своєю красою 4-5 днів. Але можна продовжити їхній термін до 7-8.

Для цього користуйся цими методами:

Ваза повинна бути чистою. Помий її і налий холодну воду. Додай кілька кубиків льоду. Тюльпани розквітають досить швидко, ранньою весною. Тому щодня наливай у вазу саме холодну воду. Зроби зріз прямий на стеблах та кілька вертикальних надрізів. Таким чином, квіти краще вбиратимуть воду. Відріж листя, якщо воно стикається з водою. Щодня мий вазу, щоб мікроби не дали квітам згнити швидше. Додай спеціальні підживлення для зрізування. Також допомагає активоване вугілля чи аспірин. Щоденно підрізай стебла на 1 см. Також стебла можна проколювати голкою для того, щоб квіти довше стояли. Не став тюльпани близько до батарей і сонячних променів. Можна ставити їх у газеті на 1-2 години на холодильник. Так вони довше простоять.

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