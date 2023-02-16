Як доглядати тюльпани у вазі, щоб зберегти їх надовше

Тюльпани — красиві та ніжні квіти, які у багатьох асоціюються з весною. Але є одне але — ці рослини радують своєю чарівністю недовго, адже досить швидко опадають. Як доглядати за тюльпанами у вазі — читай у матеріалі.
Перед тим, як ти поставиш квіти у вазу, потрібно знати, як продовжити їхнє життя. Краще вибирати для таких квітів вази, які мають високу шийку.
Це потрібно для того, щоб стебла краще тримали бутони. Вода має бути прохолодною, але не льодяною. Іноді можна підкидати до квітів кубики льоду. Воду потрібно міняти щоразу, як підрізаєш тюльпани на 1-2 см.
Якщо ти побачив(-ла) таку картину, можна скористатися простим методом для швидкого порятунку рослин. Просто загорни їх у газету, підріж стебла і постав їх у холодну воду. Її має бути багато, щоб діставала до бутонів. Зверху поклади вологі серветки та залиш їх на годину.
Тюльпани найчастіше радують своєю красою 4-5 днів. Але можна продовжити їхній термін до 7-8.
Для цього користуйся цими методами:
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!