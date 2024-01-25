Посадка петунії у січні: правила правильної посадки та вирощування саджанців

Петунія — однорічна рослина. Найширше застосування петунії знаходять в озелененні, як декоративні квіти. Широко використовується для оформлення клумб, бордюрів, ваз, балконів, терас, посадок великими масивами. Цвіте надзвичайно пишно і рясно від червня до пізньої осені.

Ми допоможемо тобі дізнатись відповіді на питання: коли садити, як садити і як отримати здорові, барвисті та рясні кущі.

Квіти петунії мають різне забарвлення: від однотонного до смугастого, від білого до темно-червоного та фіолетового. Їх найкраще вирощувати розсадним способом, і якщо вже придбано насіння улюблених сортів, то потрібно підготуватися до їхнього посіву.

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Проростає дрібне насіння петунії дуже довго, і для того, щоб рослина зацвіла в червні, вирощування розсади петунії з насіння починають у січні або в лютому. Січень — перший місяць, коли можна сіяти насіння в землю.

Коли садити петунію у січні 2024 (дні)

14,15,19,20,24 — найкраще;

21,22, 23 — добре;

18 — нейтрально;

11,27 — категорично НІ;

всі інші дні — не бажано.

Як правильно посадити петунію

Ґрунт для розсади петуній

Розсада петунії вирощується в нейтральному або слабкокислому ґрунті. Можна приготувати ґрунт, змішавши по дві частини дернової землі, перегною й добре розкладеного торфу з однією частиною піску. Або склади ґрунт із городньої землі, піску та торфу у співвідношенні 1:1:2. Після того, як ти ретельно змішаєш інгредієнти, просій ґрунт двічі через сито. Потім ґрунтовий склад полий міцним розчином марганцівки або розчином Превікуру, який приготований згідно з інструкцією.

Посів петунії на розсаду в домашніх умовах

На дно обробленої розчином марганцівки, а потім промитої чистою водою тари (це може бути дерев’яний або пластмасовий ящик заввишки щонайменше 10 см із дренажними отворами) помісти дрібний керамзит, а поверх нього поклади знезаражену ґрунтосуміш у такій кількості, щоб від поверхні ґрунту до краю посуду залишалося 2 см.

Якщо надворі є сніг, додай його на ґрунт і злегка утрамбуй — насіння петунії найкраще сіяти по снігу. Розклади насіння поверх снігового шару і накрий посудину плівкою або склом. Коли сніг розтане, насіння втягнеться в ґрунт. Якщо ж снігу немає, то насіння розкладають по зволоженому ґрунту й накривають прозорим матеріалом, що не пропускає повітря, але добре пропускає світло. Щоб рівномірно розподілити дрібне насіння петунії по поверхні ґрунту, краще попередньо змішати його з піском.

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Догляд за розсадою петунії

Оптимальна температура для проростання насіння петунії +24+25C. Особливо вибагливі до температурних умов гібридні сорти — при нижчому показнику їхнє насіння не проростає, а при вищому сіянці хворіють і витягуються.

Якщо дотримуватися необхідного температурного режиму й забезпечити посівам гарне освітлення, сходи з’являться вже за 5-7 днів. З цього моменту посіви потрібно провітрювати двічі на день. Кришку знімають, видаляють із неї конденсат і залишають посіви без покриття вперше на 20 хвилин, наступного разу на 40 хвилин і так далі. Водночас поступово знижують температуру в приміщенні в денний час до +20 ºC, а вночі до +16 ºC.

Спочатку сіянці розвиваються дуже повільно, оскільки насамперед нарощують кореневу систему. Окрім того, в кінці лютого й у березні вони потребують додаткового освітлення. Якщо сходи будуть занадто густими, проріди їх пінцетом.

Підсвічування розсади петунії

Для нормального розвитку сіянцям у перші тижні зростання світло необхідне практично цілодобово — при гарному освітленні розсада швидше розвивається, і цвітіння настає раніше. Для штучного освітлення використовують фітолампи, світлодіодні, газорозрядні або люмінесцентні світильники, встановлені над розсадою на висоті 20 см.

Полив розсади петунії

Дуже важливо навчитися поливати сіянці петунії, оскільки рослині необхідний баланс вологості: перезволоження призводить до грибкових хвороб, у той час, як пересихання ґрунту губить сходи.

Для поливу використовують шприц: проводять із нього крапельний полив сіянців під корінь, намагаючись, щоб вода ні в якому разі не потрапляла на листя, або ллють воду по внутрішній стінці посудини, але краще й простіше використовувати метод нижнього поливу — у піддон.

Час проростання

Для проростання звичайного насіння потрібно 6-8 діб; для дражованого — 10-15 діб.

На формування двох-трьох справжніх листків витрачається 2-3 тижні — це час пікіровки.

Якщо плануєш вирощувати петунії вдома у вазонах, висівай у будь-який час з розумінням того, що від моменту посіву до цвітіння проходить близько 3 місяців.

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Схема внесення добрив для петунії:

після появи паростків — полив розсади з додаванням фітоспорину;

після пікірування — добриво для петуній та сульфіній чи Helprost для квітучих рослин;

друге підживлення після пікірування (через 7-10 днів) — нітроамофоска;

наступні підживлення (ще через 7-10 днів) — обприскування хелатом заліза та полив розчином будь-якого комплексного добрива, розведеного водою вдвічі;

після висадки в ґрунт через 10-15 днів — азотні добрива або азотовмісні компоненти;

з появою суцвіть — фосфорні та калійні добрива.

Корисні поради для вирощування гарної розсади:

не допускай пересихання та перезволоження ґрунту;

використовуй фітолампи, це допоможе отримати міцні паростки та гарну розсаду;

дуже добре розсада розвивається у торф’яних таблетках;

обов’язкові підживлення;

щоб зберегти яскравість і пишність цвітіння, потрібно прибирати вазони, коли йдуть зливи, і в обідню годину, коли інтенсивність сонячного проміння досить висока;

щоб продовжити цвітіння петуній, потрібно обрізати суцвіття, що відцвітають, і проводити підживлення.

Дотримуючись наших порад, ти отримаєш справжню естетичну насолоду в майбутньому і зможеш любуватися оксамитовим, рясним квітом петуній.

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