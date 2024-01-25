Посадка петунии в январе: правила правильной посадки и выращивания саженцев

Петуния – однолетнее растение. Самое широкое применение петунии находят в озеленении, как декоративные цветы. Широко используется для оформления клумб, бордюров, ваз, балконов, террас, посадок большими массивами. Цветет очень пышно и обильно с июня до поздней осени.

Мы поможем тебе узнать ответы на вопросы: когда сажать, как сажать и как получить здоровые, красочные и обильные кусты.

Цветы петунии имеют разную окраску: от однотонной до полосатой, от белой до темно-красной и фиолетовой. Их лучше выращивать рассадным способом, и если уже приобретены семена любимых сортов, то нужно подготовиться к их посеву.

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Прорастают мелкие семена петунии очень долго, и для того, чтобы растение зацвело в июне, выращивание рассады петунии из семян начинают в январе или в феврале. Январь – первый месяц, когда можно сеять семена в землю.

Когда сажать петунию в январе 2024 (дни)

14,15,19,20,24 — очень благоприятные;

21,22, 23 — хорошие;

18 — нейтральные;

11,27 — категорически НЕТ;

все остальные дни – не желательно.

Как правильно посадить петунию

Почва для рассады петуний

Рассада петунии выращивается в нейтральной или слабокислой почве. Можно приготовить почву, смешав по две части дерновой земли, перегноя и хорошо разложенного торфа с одной частью песка. Или сделай почву из огородной земли, песка и торфа в соотношении 1:1:2. После того как ты тщательно смешаешь ингредиенты, просей почву дважды через сито. Затем грунтовой состав полей крепким раствором марганцовки или раствором Превикура, который приготовлен согласно инструкции.

Посев петунии на рассаду в домашних условиях

На дно обработанной раствором марганцовки, а затем промытой чистой водой тары (это может быть деревянный или пластмассовый ящик высотой не менее 10 см с дренажными отверстиями) помести мелкий керамзит, а поверх него положи обеззараженную почву в таком количестве, чтобы от поверхности посуды оставалось 2 см.

Если на улице есть снег, добавь его в почву и слегка утрамбуй — семена петунии лучше сеять на снегу. Разложи семена поверх снежного слоя и накрой сосуд пленкой или стеклом. Когда снег растает, семена втянутся в почву. Если же снега нет, то семена рассыпают по увлажненной почве и накрывают прозрачным материалом, не пропускающим воздух, но хорошо пропускающим свет. Чтобы равномерно распределить мелкие семена петунии по поверхности почвы, лучше предварительно смешать их с песком.

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Уход за рассадой петунии

Оптимальная температура для прорастания семян петунии +24+25 °C. Особенно требовательны к температурным условиям гибридные сорта — при более низком показателе их семена не прорастают, а при более высоком — болеют и вытягиваются.

Если соблюдать необходимый температурный режим и обеспечить посевам хорошее освещение, всходы появятся уже через 5-7 дней. С этого момента посевы нужно проветривать дважды в день. Крышку снимают, удаляют с нее конденсат и оставляют посевы без покрытия впервые на 20 минут, в следующий раз на 40 минут и так далее. В то же время, постепенно снижают температуру в помещении в дневное время до +20 ºC, а ночью до +16 ºC.

Сначала сеянцы развиваются очень медленно, поскольку, прежде всего, наращивают корневую систему. Кроме того, в конце февраля и в марте они нуждаются в дополнительном освещении. Если рассада будет слишком густой, нужно проредить ее пинцетом.

Подсветка рассады петунии

Для нормального развития сеянцам в первые недели роста свет необходим практически круглосуточно — при хорошем освещении рассада быстрее развивается, и цветение наступает раньше. Для искусственного освещения используются фитолампы, светодиодные, газоразрядные или люминесцентные светильники, установленные над рассадой на высоте 20 см.

Полив рассады петунии

Очень важно научиться поливать сеянцы петунии, поскольку растению необходим баланс влажности: переувлажнение приводит к грибковым болезням, в то время как пересыхание почвы губит всходы.

Для полива используют шприц: производят из него капельный полив сеянцев под корень, стараясь, чтобы вода ни в коем случае не попадала на листья, или льют воду по внутренней стенке сосуда, но лучше и проще использовать метод нижнего полива — в поддон.

Время произрастания

Для прорастания обычных семян требуется 6-8 суток; для дражированных — 10-15 суток.

На формирование двух-трех настоящих листков уходит 2-3 недели — это время пикировки.

Если планируешь выращивать петунии дома в вазонах, высевай в любое время с пониманием того, что с момента посева до цветения проходит около 3 месяцев.

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Схема внесения удобрений для петунии:

после появления ростков — полив рассады с добавлением фитоспорина;

после пикирования — удобрение для петуний и сульфиний или Helprost для цветущих растений;

вторая подкормка после пикирования (через 7-10 дней) — нитроаммофоска;

последующие подкормки (еще через 7-10 дней) — опрыскивание хелатом железа и полив раствором любого комплексного удобрения, разбавленного водой вдвое;

после высадки в грунт через 10-15 дней — азотные удобрения или азотсодержащие компоненты;

с появлением соцветий — фосфорные и калийные удобрения.

Полезные советы для выращивания хорошей рассады:

не допускай пересыхания и переувлажнения почвы;

используй фитолампы, это поможет получить крепкие побеги и хорошую рассаду;

очень хорошо рассада развивается в торфяных таблетках;

обязательные подкормки;

чтобы сохранить яркость и пышность цветения, нужно убирать вазоны, когда идут ливни, и в обеденный час, когда интенсивность солнечных лучей достаточно высока;

чтобы продлить цветение петуний, нужно обрезать отцветающие соцветия и проводить подкормку.

Следуя нашим советам, ты получишь настоящее эстетическое наслаждение в будущем и сможешь любоваться бархатным, обильным цветом петуний.

Для наших читателей, любителей цветов наша статья — что делать, чтобы розы дольше стояли.

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