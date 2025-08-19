Преображення Господнє: історія, традиції та заборони свята

Преображення Господнє або Яблучний Спас — це одне з найзнаковіших християнських свят, яке має прадавнє коріння. Цього дня згадують біблійну історію, як Христос на горі Фавор явив апостолам свою божественну суть, і дякують богу за новий врожай. Про історію та традиції свята Преображення Господнього — у нашому матеріалі.

Коли відзначають свято Преображення Господнього

До переходу на новий календар Преображення Господнє святкували 19 серпня. Але тепер усі дати перемістилися на 13 днів раніше, тож за новоюліанським календарем Яблучний Спас відзначаємо 6 серпня.

Традиційно свято Преображення Господнього входить до числа найбільш важливих, і є третім за значенням після Різдва та Великодня. Цього дня заведено прийти до храму на Божественну літургію та освятити плоди та мед.

Преображення Господнє: що це за свято

Подію Преображення Господнього, яку 6 серпня згадують віряни східного обряду, описали євангелісти Матвій, Марк та Лука. Вони розповіли, що Христос разом з учнями Петром, Яковом та Іваном вирушив на гору, яку нині ототожнюють з горою Фавор.

Там під час молитви Ісус чудесним чином преобразився: з його обличчя та вбрання виходило сліпуче світло, а поруч, як вісники Отця небесного, з’явилися пророки Мойсей та Ілля. Невдовзі світла хмара огорнула усіх, і з неї пролунав голос: “Це — мій улюблений Син, що я його вподобав, його слухайте!”. За мить видіння зникло.

У християнській традиції світло, яке випромінював Христос під час свого Преображення, є свідченням його божественної природи й передвістям великої жертви людству та майбутнього воскресіння.

Історія та традиції Яблучного Спаса

В Україні свято Преображення Господнього тісно переплітається з дохристиянським святом врожаю, коли селяни дякували природним силам за можливість виростити плоди та злаки, які годуватимуть взимку і не дадуть померти з голоду. Тому відзначати Спаса здавна вважалося сакральним дійством.

Християнство додало святкуванню своєї обрядовості та змісту, проте його сутність — торжество життя над смертю — лишається однаковим і в біблійській, і у язичницькій традиціях.

На Яблучний Спас заведено освячувати плоди: яблука, груші, сливи, абрикоси, виноград, а також бджолині стільники.

Що можна і не можна робити в день Преображення Господнього

У цей день до церкви несуть кошики з подами, аби освятити їх. За давньою традицією, їсти яблука та інші фрукти можна було лише після освячення. Заведено святити й мед, пригощати ним бідних людей, жебраків.

Існує традиція загадувати на майбутнє бажання, відкусивши шматочок освяченого яблука. Вважається, що воно неодмінно збудеться.

Після літургії віряни традиційно згадують померлих родичів, йдуть на цвинтар.

На свято існували й заборони. В цей день не варто займатися важкою фізичною працею, шити, в’язати та вишивати, адже це відвертає увагу від думок про свято та його сутність.

Не можна лаятися, ображати інших. Потрібно берегти кожне боже творіння, навіть, якщо це комаха, приміром, муха. Якщо вона двічі сяде на руку — це добрий знак на удачу.

Хоча Преображення Господнє — велике свято, але Успенський піст обмежує стіл пісними стравами, не можна вживати м’ясо та молочні продукти. Також раніше на Яблучний Спас не вінчали у церкві.

