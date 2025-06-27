Чим підгодувати гладіолуси у липні: живлення, що розкриває красу

Гладіолуси — це справжні “аристократи” квіткового саду. Вони вражають своєю витонченістю, високими квітконосами й розкішними суцвіттями найрізноманітніших кольорів — від сніжно-білих до насичено бордових чи навіть строкатих. У народі їх часто називають косариками через форму листків, схожих на мечі. Недарма ж назва “gladiolus” у перекладі з латини означає “маленький меч”.

Але щоб гладіолуси дійсно тішили око рясним і довгим цвітінням, їм потрібно трохи допомогти — правильно підживлювати, поливати, доглядати за ґрунтом та цибулинами.

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Чим можна підгодувати гладіолуси у липні

Якщо перегодовувати рослину азотом у липні — вона наростить багато листя, але цвітіння буде слабким. Усе має бути збалансовано.

У цей період гладіолусам потрібні фосфор і калій, адже вони:

стимулюють бутонізацію;

підсилюють яскравість кольору квітів;

зміцнюють квітконоси, щоб не ламалися від вітру;

подовжують період цвітіння.

Рекомендовані мінеральні добрива

Суперфосфат — 30–40 г на 10 л води.

Сульфат калію — 20–30 г на 10 л води (можна замінити деревною золою).

Комплексне добриво для квітучих рослин (з позначкою “для цвітіння”).

Підживлення роблять раз на 10–14 днів, бажано ввечері після поливу або дощу.

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Натуральні підживки

У світі квітникарства натуральні підживки — це справжня знахідка для тих, хто прагне виростити здорові, яскраві й екологічно чисті рослини. Вони не лише живлять гладіолуси необхідними елементами, а й підтримують природний баланс ґрунту, зміцнюють імунітет рослин і покращують їхнє загальне самопочуття.

У липні, коли квіти набирають силу перед цвітінням, органічні добрива стають м’якою, але потужною підтримкою, допомагаючи гладіолусам розкривати свою справжню красу без ризику перенасичення хімікатами.

Деревна зола — неоціненне джерело калію і мікроелементів:

2 склянки золи на 10 л води, настояти добу, полити під корінь;

також можна притрусити ґрунт золою навколо рослин.

Бананова шкірка:

настояти шкірку в 1 л води 24 години, полити навколо стебла — додасть калію й магнію.

Настій кропиви (на початку липня — останнє використання):

1:5 із водою, настояти кілька днів, процідити — підживлює азотом і залізом, але більше не застосовують у період цвітіння.

Поради

Після підживлення ґрунт обережно розпушують — для доступу кисню. Видалити нижнє листя, що жовтіє та відцвілі квітки. Високі квітконоси краще підв’язати, щоб не впали.

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