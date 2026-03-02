Чим підживити часник навесні: засоби, що покращать врожай

Ні для кого не секрет, що успіх хорошого врожаю залежить від правильної посадки та догляду, зокрема і підживлення. Деякі рослини мають особливі правила для внесення добрив. Читай у матеріалі, чим підживити часник навесні.

Перше підживлення для цієї рослини варто проводити вже в травні. Дізнайся, чим та як правильно це робити.

Чим підживити часник навесні

Перш ніж вносити добрива під часник, пам’ятай про дозування. Краще це робити разом з поливом, адже рослина не любить надто вологий ґрунт. За таких умов вона починає гнити.

Перше підживлення проводять вже в травні. Для цього краще використовувати аміачну селітру.

Якщо замислюєшся, як підживити часник навесні аміачною селітрою, то візьми 10 л води і 2 ст. л. селітри. Цим розчином поливай грядки з часником.

Коли поживний розчин добре вбереться в грядку — землю на ній потрібно добре розпушити.

Пізніше, коли вже починає активно рости листя, треба вносити добрива у вигляді азоту. Також варто внести інші добрива, як-от сечовина або ж карбамід.

Для розчину сечовини: 1,5 л т 10 л води. Для розчину аміаку: 3 ст. л аміаку 10% та 10 л води. Одне відро розчину використовують для ділянки 5 кв. м.

Коли настає період визрівання головок часнику, рослину треба підживлювати фосфором або калієм. Вторинне підживлення виконується комплексними добривами, наприклад нітроамофоскою, нітрофоскою або калійною сіллю.

Підживлювати не треба не лише овочі, а й дерева. Раніше ми розповідали про першу підкормку сада навесні.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!