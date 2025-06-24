Щоб був великим та солодким: чим підживлювати розсаду перцю навесні

Сезон садівництва у розпалі, тож коли і як сіяти перець на розсаду, ми вже розповіли, а от чим його підживлювати й коли це робити, щоб він виріс великим, смачним та солодким у 2025 році, читай далі.
Чим підживлювати перець навесні 2025
Передусім варто розібратися з поливом. Адже вода — це перше, що підживлює ріст і впливає на здоровий розвиток перцю.
Ця рослина вологолюбна, однак її легко залити водою, що погіршить ріст. Тому поливати її слід раз у тиждень теплою водою.
Які речовини потрібні перцю у добривах:
Найкращий варіант для підживлення перцю — це сечовина та суперфосфат. Однак можна використовувати додаткові добрива:
- азот — зміцнює паростки та активізує їхній ріст;
- калій та фосфор — допомагає сходам нарощувати, зміцнювати коріння, підвищує імунітет рослини;
- мінеральні комплекси та органіка потрібні для формування зав’язі;
- фунгіциди використовують для захисту від шкідників і хвороб.
Коли удобрювати розсаду перцю: поетапне внесення добрив
Підживлювати перець не треба надто часто. Для росту й здоров’я вистачає одного чи двох разів. Усі необхідні добрива можна придбати в спеціалізованих магазинах або ж використати перегній, сечовину, компост або гній.
- Перше підживлення можна робити суперфосфатом вже після появи перших двох паростків.
- Підживлення сечовиною роби через два тижні після першого підживлення. На 10 л води використай приблизно 5–7 г сечовини й 30 г суперфосфату.
За потреби можна зробити ще одне підживлення — за три дні до висадки розсади в город. Для цього в 10 л води розведи 50 г суперфосфату і 20–30 г сульфату калію.
Як правильно вносити добрива
Щоб добрива гарно засвоювалися, треба слідкувати за різними факторами. Наприклад:
- добрива під корінь слід вносити в ранкові години;
- пильнуй, щоб мінеральні добрива не потрапляли на листя та стебла рослин, адже є ризик, що перець отримає опіки;
- поживні речовини вносять разом з поливом і обов’язковим розпушуванням ґрунту;
- перед тим як годувати розсаду перцю, треба, щоб ґрунт був постійно вологим, але не мокрим;
- денна температура має триматися на рівні 23–27 градусів тепла, нічна — не нижче +16, а тривалість світлового дня — 16 годин на добу.
Після такого підживлення перець плідно ростиме й даруватиме прекрасний урожай.
Підживлювати важливо не лише розсаду, турботи потребують усі рослини. Ми розповіли, як удобрити плодові дерева та кущі ранньою весною, читай у матеріалі.
