Щоб був великим та солодким: чим підживлювати розсаду перцю навесні

Сезон садівництва у розпалі, тож коли і як сіяти перець на розсаду, ми вже розповіли, а от чим його підживлювати й коли це робити, щоб він виріс великим, смачним та солодким у 2025 році, читай далі.

Чим підживлювати перець навесні 2025

Передусім варто розібратися з поливом. Адже вода — це перше, що підживлює ріст і впливає на здоровий розвиток перцю.

Ця рослина вологолюбна, однак її легко залити водою, що погіршить ріст. Тому поливати її слід раз у тиждень теплою водою.

Які речовини потрібні перцю у добривах:

Найкращий варіант для підживлення перцю — це сечовина та суперфосфат. Однак можна використовувати додаткові добрива:

азот — зміцнює паростки та активізує їхній ріст;

калій та фосфор — допомагає сходам нарощувати, зміцнювати коріння, підвищує імунітет рослини;

мінеральні комплекси та органіка потрібні для формування зав’язі;

фунгіциди використовують для захисту від шкідників і хвороб.

Коли удобрювати розсаду перцю: поетапне внесення добрив

Підживлювати перець не треба надто часто. Для росту й здоров’я вистачає одного чи двох разів. Усі необхідні добрива можна придбати в спеціалізованих магазинах або ж використати перегній, сечовину, компост або гній.

Перше підживлення можна робити суперфосфатом вже після появи перших двох паростків. Підживлення сечовиною роби через два тижні після першого підживлення. На 10 л води використай приблизно 5–7 г сечовини й 30 г суперфосфату.

За потреби можна зробити ще одне підживлення — за три дні до висадки розсади в город. Для цього в 10 л води розведи 50 г суперфосфату і 20–30 г сульфату калію.

Як правильно вносити добрива

Щоб добрива гарно засвоювалися, треба слідкувати за різними факторами. Наприклад:

добрива під корінь слід вносити в ранкові години;

пильнуй, щоб мінеральні добрива не потрапляли на листя та стебла рослин, адже є ризик, що перець отримає опіки;

поживні речовини вносять разом з поливом і обов’язковим розпушуванням ґрунту;

перед тим як годувати розсаду перцю, треба, щоб ґрунт був постійно вологим, але не мокрим;

денна температура має триматися на рівні 23–27 градусів тепла, нічна — не нижче +16, а тривалість світлового дня — 16 годин на добу.

Після такого підживлення перець плідно ростиме й даруватиме прекрасний урожай.

Підживлювати важливо не лише розсаду, турботи потребують усі рослини. Ми розповіли, як удобрити плодові дерева та кущі ранньою весною, читай у матеріалі.

