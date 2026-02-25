Коли сіяти буряк на розсаду в 2026: сприятливі дати та секрети твого раннього врожаю

Якщо хочеш зібрати перші молоді буряки вже в липні, варто спробувати вирощувати їх через розсаду.

Цей спосіб дозволяє отримати врожай на два-три тижні раніше, ніж при звичайному посіві просто у відкритий ґрунт. А ще він зручний тим, що не доведеться проріджувати грядки — рослини висадиш одразу на потрібній відстані.

Тож коли сіяти буряк на розсаду в 2026 — розказуємо у матеріалі.

Коли висівати буряк на розсаду в 2026

Буряк — культура досить чутлива до холоду. Його сходи не переносять заморозків, а якщо температура ґрунту затримається на рівні +4…+5 °С, рослини можуть піти в стрілку і не зав’язати коренеплоду.

Саме тому у відкритий ґрунт його висівають доволі пізно — коли земля прогріється хоча б до +8…+10 °С. В Україні це здебільшого травень.

А от на розсаду буряки можна сіяти вже у березні — пізньостиглі сорти, а з другої половини березня і до початку квітня — середньостиглі та ранні сорти.

Найкращі дні, щоб посіяти буряки на розсаду за Місячним календарем 2026

Місячний посівний календар 2026 радить обрати для посадки такі дати:

У березні: сприятливі дні – 3, 4, 8, 10, 12, 13, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 31 число.

У квітні: сприятливі дні – 1, 2, 4, 8, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 21, 22. 23, 27, 28, 29, 30 число.

Ростити розсаду можна як вдома на підвіконні, так і у теплиці.

Але у будь-якому разі поспішати не варто. Якщо розсада довго росте в ящику, вона витягується, слабшає і в майбутньому дає гірший урожай.

Буряк дуже світлолюбний, тому після появи сходів температуру бажано знизити до +14…+16 °С і забезпечити максимум світла.

Як садити розсаду буряка в 2026

Для посіву краще взяти легкий, поживний і некислий ґрунт.

Овоч не переносить підвищеної кислотності, тому в землю корисно додати золу — вона розкислить її і підгодує рослини.

Насіння можна висівати сухим, але якщо попередньо його проростити, сходи з’являться швидше. Насіння краще обробити фунгіцидом.

Коли у розсади з’являться два-три справжні листочки, а ґрунт на грядці прогріється до +10 °С, рослини можна висаджувати.

Важливо не перетримати їх в ящику: якщо коріння впирається в дно, майбутній коренеплід може сформуватися деформованим.

Буряк любить сонце та родючий жирний ґрунт. І своєчасний полив.

На початку росту овочу потрібен азот, а потім – фосфор і калій, для цукристості.

Садити буряки на розсаду — гарний, але, можливо, не надто популярний спосіб. Та після усіх турбот навесні, влітку ти отримаєш ранній та солодкий урожай.

