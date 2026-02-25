Стиль життя Садівництво та город

Коли сіяти буряк на розсаду в 2026: сприятливі дати та секрети твого раннього врожаю

Ольга Петухова, редакторка сайту 25 Лютого 2026, 17:15 3 хв.
коли сіяти буряк на розсаду 2026
Фото Unsplash

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь