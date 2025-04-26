Матіола — коли сіяти: сприятливі дати навесні 2025 та найзручніші способи

Матіола — це ніжна й ароматна квітка, яка заворожує своїм вечірнім запахом. Якщо ти мрієш розвести її у своєму саду чи на дачі, розказуємо, як і коли сіяти матіолу, і чи вимоглива вона у догляді.

Матіола — що це таке

У народі цю квітку часто називають нічною фіалкою, і зовсім не випадково: тільки сідає сонце, вона починає випромінювати тонкий, солодкуватий аромат, який ніби наповнює весь сад спокоєм і загадковістю.

Рослина має різні види, серед яких особливо популярна матіола сіра (левкой) та матіола дворога. Перша радує пишним цвітінням, а друга відома своїм особливо сильним ароматом.

Її пелюстки можуть бути білими, рожевими, фіолетовими або навіть жовтуватими, а самі кущики — мініатюрними та витонченими.

Коли треба сіяти матіолу 2025

Сіяти матіолу можна кількома способами: навесні у землю або під зиму. Якщо хочеш, щоб вона зацвіла вже на самому початку літа, то висівай насіння у березні на розсаду або у квітні-травні прямо у відкритий ґрунт.

Але є ще один цікавий варіант — посів пізньої осені — тоді насіння перезимує в ґрунті, а навесні, як тільки потеплішає, проросте.

Коли сіяти матіолу за місячним календарем на 2025 рік — сприятливі дати​

Квітень: 3, 4, 5, 18, 19, 20 числа;

Травень: 4, 5, 6, 17, 18, 19 числа.​

Коли не варто сіяти матіолу за місячним календарем на 2025 рік — несприятливі дні

Квітень: 1, 15, 29, 30 числа;​

Травень: 1, 14, 30, 31 числа.

Висів квітів за місячним календарем добре впливає на їхню схожість, але варто придивлятися й до погодних умов, які також мають бути сприятливими.

Як сіяти матіолу на розсаду

Матіолу на розсаду висіваємо у березні або на початку квітня. Беремо неглибокі контейнери або ящики з дренажними отворами, заповнюємо легким, пухким ґрунтом.

Насіння висіваємо поверхнево або заглиблюємо не більше як на 0,5 см, після чого обережно зволожуємо і накриваємо плівкою або склом для створення парникового ефекту.

Оптимальна температура для проростання — близько +18°C. Після появи сходів укриття знімаємо, а розсаду переносимо у добре освітлене місце.

Пікіровка потрібна тільки для сортів з однією стрижневою кореневою системою, які краще все ж відразу висівати в окремі стаканчики.

Як сіяти матіолу у відкритий ґрунт

Для посіву обираємо гарне місце. Матіола любить сонце, але може рости й у легкій півтіні. Головне — не перезволожений ґрунт, бо застій води їй зовсім не до вподоби.

Перед посівом землю варто розпушити й злегка удобрити — але без фанатизму, бо надлишок органіки може зробити стебла слабкими.

Насіння висіваємо просто у відкритий ґрунт, без попереднього пророщування. Його можна змішати з піском, щоб рівномірніше розподілити по грядці.

Посіви робимо неглибокими, буквально на 0,5-1 см углиб, а після — злегка притрушуємо землею й обережно зволожуємо.

А тепер головний секрет!

Якщо хочеш, щоб матіола радувала тебе своїм цвітінням якнайдовше, висівай її в кілька етапів — кожні 10-15 днів.

Так вона буде розпускатися хвилями й аромат наповнюватиме сад упродовж усього літа.

Ну а далі — трохи терпіння! Сходи зазвичай з’являються через 5-10 днів, а вже через кілька тижнів рослини набиратимуть сили. Коли вони підростуть, трохи проріджуємо, залишаючи між ними 15-20 см, щоб кожен кущик мав достатньо простору.

От і все — зовсім не складно! А коли теплого літнього вечора повіє легкий вітерець, радіємо, що посадили матіолу у своєму саду.

Раніше ми розповідали, коли сіяти айстри на розсаду.

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