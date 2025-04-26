Матіола — коли сіяти: сприятливі дати навесні 2025 та найзручніші способи

Фото Pixabay Матіола — це ніжна й ароматна квітка, яка заворожує своїм вечірнім запахом. Якщо ти мрієш розвести її у своєму саду чи на дачі, розказуємо, як і коли сіяти матіолу, і чи вимоглива вона у догляді. Матіола — що це таке У народі цю квітку часто називають нічною фіалкою, і зовсім не випадково: тільки сідає сонце, вона починає випромінювати тонкий, солодкуватий аромат, який ніби наповнює весь сад спокоєм і загадковістю. Рослина має різні види, серед яких особливо популярна матіола сіра (левкой) та матіола дворога. Перша радує пишним цвітінням, а друга відома своїм особливо сильним ароматом.Її пелюстки можуть бути білими, рожевими, фіолетовими або навіть жовтуватими, а самі кущики — мініатюрними та витонченими. Читати на тему Коли саджати тюльпани навесні і як правильно це робити — усе, щоб сад був пишним і яскравим Коли потрібно починати саджати тюльпани? Як правильно це робити? Читай поради для гарного саду в нашому матеріалі. Коли треба сіяти матіолу 2025 Сіяти матіолу можна кількома способами: навесні у землю або під зиму. Якщо хочеш, щоб вона зацвіла вже на самому початку літа, то висівай насіння у березні на розсаду або у квітні-травні прямо у відкритий ґрунт. Але є ще один цікавий варіант — посів пізньої осені — тоді насіння перезимує в ґрунті, а навесні, як тільки потеплішає, проросте. Коли сіяти матіолу за місячним календарем на 2025 рік — сприятливі дати Квітень: 3, 4, 5, 18, 19, 20 числа; Травень: 4, 5, 6, 17, 18, 19 числа. Коли не варто сіяти матіолу за місячним календарем на 2025 рік — несприятливі дні Квітень: 1, 15, 29, 30 числа; Травень: 1, 14, 30, 31 числа. Висів квітів за місячним календарем добре впливає на їхню схожість, але варто придивлятися й до погодних умов, які також мають бути сприятливими. Як сіяти матіолу на розсаду Матіолу на розсаду висіваємо у березні або на початку квітня. Беремо неглибокі контейнери або ящики з дренажними отворами, заповнюємо легким, пухким ґрунтом. Насіння висіваємо поверхнево або заглиблюємо не більше як на 0,5 см, після чого обережно зволожуємо і накриваємо плівкою або склом для створення парникового ефекту. Оптимальна температура для проростання — близько +18°C. Після появи сходів укриття знімаємо, а розсаду переносимо у добре освітлене місце. Пікіровка потрібна тільки для сортів з однією стрижневою кореневою системою, які краще все ж відразу висівати в окремі стаканчики. Pixabay Як сіяти матіолу у відкритий ґрунт Для посіву обираємо гарне місце. Матіола любить сонце, але може рости й у легкій півтіні. Головне — не перезволожений ґрунт, бо застій води їй зовсім не до вподоби. Перед посівом землю варто розпушити й злегка удобрити — але без фанатизму, бо надлишок органіки може зробити стебла слабкими. Насіння висіваємо просто у відкритий ґрунт, без попереднього пророщування. Його можна змішати з піском, щоб рівномірніше розподілити по грядці. Посіви робимо неглибокими, буквально на 0,5-1 см углиб, а після — злегка притрушуємо землею й обережно зволожуємо. А тепер головний секрет! Якщо хочеш, щоб матіола радувала тебе своїм цвітінням якнайдовше, висівай її в кілька етапів — кожні 10-15 днів. Так вона буде розпускатися хвилями й аромат наповнюватиме сад упродовж усього літа. Ну а далі — трохи терпіння! Сходи зазвичай з’являються через 5-10 днів, а вже через кілька тижнів рослини набиратимуть сили. Коли вони підростуть, трохи проріджуємо, залишаючи між ними 15-20 см, щоб кожен кущик мав достатньо простору. От і все — зовсім не складно! А коли теплого літнього вечора повіє легкий вітерець, радіємо, що посадили матіолу у своєму саду. Раніше ми розповідали, коли сіяти айстри на розсаду.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: сад і город Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter