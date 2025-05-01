Як боротися з попелицею на калині, коли пропадає листя і весь урожай

Попелиця на калині — дуже поширене явище, адже ця рослина є одним із популярних джерел живлення для шкідників.

Напевно, всі садівники хочуть, щоб рослини у їхньому саду були здоровими та давали багато врожаю. Але буває так, що різні паразити та інфекції вражають дерева чи кущі. Потрібно знати, як вилікувати та захистити рослину. Ми розповімо, як боротися із чорною попелицею на калині.

Чому на калині з’являється чорна попелиця

Попелиця харчується соками рослини, також переносить інші вірусні захворювання через тріщини на стеблі. Самки попелиці відкладають свої яйця недалеко від калинових бруньок. Навесні з них вилуплюються личинки, які харчуються соком калинового листя. Якщо не перешкоджати поширенню попелиці і не лікувати калину, це вплине на кількість врожаю, послаблення куща, усихання та загибелі.

Симптоми ураження калини попелицею

Те, що рослину вразила попелиця, можна зрозуміти дуже легко. Листя починає деформуватися, скручуватися і покриватися темними плямами.

На гілках калини утворюється бурий наліт випорожнень попелиці, який сприяє розвитку шкідливого грибка, плісняви та гнилі. Також населення попелиці здатна затримати зростання рослини на 30 днів.

Методи боротьби з чорною попелицею на калині

Боротися з попелицею на калині можна кількома способами:

профілактика — молоді пагони обробляють спеціальними розчинами, які відлякують попелицю;

дезінсекція — рятує кущ від популяції комах.

Перше, що потрібно зробити при боротьбі з попелицею на калині, — вирізати все, що росте біля кореня куща, бо попелиця відкладає туди свої яйця. Також треба зняти стару кору і змити комах, що сховалися. Потім можна розпочинати дезінсекцію.

Як боротися з чорною попелицею на калині: прості методи

Можна придбати спеціальний розчин для боротьби з попелицею на калині у спеціальних магазинах для саду та міста. Також можна зробити розчини будинку.

Мильний розчин — використовувати 300 г будь-якого мила на відро води. Обмити кущ чистою водою зі шланга та обробіть два-три рази.

Розчин золи — 300 г золи додати у відро гарячої води та закип’ятити з 50 г мила. Обприскувати кущ разів на тиждень.

Тютюновий розчин — 250 г тютюну додати в п’ять літрів води і дати настоятися дві доби. Процідити та розбавити ще п’ятьма літрами води. Обприскувати кущ.

Розчин ромашки — 1 кг сухої аптечної ромашки залити відром окропу та залишити на 12 годин. З отриманого настою зробіть розчин: ⅓ ромашки та ⅔ води, і відразу ж обприскуйте їм калину.

Обприскувати калину потрібно чотири рази на рік: перед цвітінням, під час наливу зав’язі, за місяць перед збиранням урожаю, восени для запобігання міграції та розмноження попелиці.

Захист дерев та кущів від шкідників навесні — передумова великого врожаю. Раніше ми розповідали, чим білити дерева навесні.

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