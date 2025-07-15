Сприятливі дні для збирання цибулі у липні: важливі поради для дачників

У липні вже можна збирати цибулю, але робити це треба правильно і в певні дні, щоб зберегти врожай. Читай про сприятливі дні для збирання цибулі у липні.

Коли викопувати цибулю у липні

У липні зазвичай збирають озиму цибулю. Час її збору в Україні залежить від багатьох чинників — передусім від регіону вирощування. На півдні, де тепло настає раніше, її викопують вже на початку липня, тоді як на півночі ця робота може припадати й на серпень.

Значний вплив мають і погодні умови сезону: дощі чи спека можуть як пришвидшити, так і сповільнити дозрівання. Тому точних дат ніхто не назве, але агрономи радять орієнтуватися приблизно на 68-80 днів після висадження.

Є й народні ознаки, за якими легко зрозуміти, що цибуля готова до збору:

шийка цибулини стає тонкою та підсихає, набуваючи жовтуватого відтінку (або іншого залежно від сорту);

пір’я вилягає на землю та жовтіє;

луска починає лущитися, а лушпиння добре відокремлюється.

За 2-3 тижні до збору врожаю поливання припиняють. Як тільки помітиш, що навіть зелене пір’я почало хилитися до землі, — час перестати поливати грядку.

Сприятливі дні для збору цибулі у липні 2025

Дачники часто орієнтуються ще й на фази Місяця. За місячним календарем у липні 2025 року найкращими для збору озимої цибулі будуть такі дати:

9 та 11 липня (Місяць у Козерозі);

16, 17 і до обіду 18 липня (Місяць в Овні);

а також 25-26 липня (Місяць у Леві).

Не варто затягувати зі збором: якщо запізнитись, цибуля може знову пустити стрілку і не зберігатиметься довго. І ще один момент — під час сильної спеки, якщо затримати збір на день-два, ризикуєш отримати “запечену” цибулю прямо в ґрунті.

Як правильно викопати та підготувати цибулю до зберігання

Найчастіше цибулю просто висмикують руками. Але якщо через посуху земля стала надто твердою, доведеться допомогти собі вилами чи лопатою. Після того як цибулини витягнули з ґрунту, залишки землі легенько струшують, а потім розкладають урожай у затінку на кілька днів для підсушування.

Пір’я має добре зав’янути — тоді його обрізають ножицями, залишаючи короткі шийки.

А якщо ти не хочеш, щоб цибуля йшла в стрілки взагалі, для цього треба слідувати певним правилам. Читай, що робити, щоб цибуля не йшла в стрілки.

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