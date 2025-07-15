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Сприятливі дні для збирання цибулі у липні: важливі поради для дачників

Богдана Макалюк, журналістка сайту 15 Липня 2025, 14:30
Коли збирати цибулю в липні 2025
Фото Unsplash

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