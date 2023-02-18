Що робити у випадку поломки орендованого автомобіля — ці поради стануть у пригоді

Уяви собі таке: ти їдеш на орендованому автомобілі по жвавому шосе, як раптом двигун починає шипіти, і машина зупиняється. Що тепер?

Якщо ти опинився (-лася) в такій ситуації, не панікуй. Є кілька порад від фахівців з прокату авто BLS, які ти можеш зробити, щоб повернути свій автомобіль на дорогу.

Не панікуй – перше, що потрібно зробити, це зберігати спокій

Зіткнувшись зі скрутною ситуацією, легко запанікувати. Однак важливо пам’ятати, що зберігати спокій – найкращий варіант дій.

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Коли ми панікуємо, наші емоції беруть гору і тимчасово затуманюють свідомість, ускладнюючи ясне мислення та ухвалення рішень. Декілька хвилин паузи та дихання дозволяють нам зробити крок назад і більш об’єктивно оцінити ситуацію.

Спокій також допомагає нам зосередитися на розв’язанні проблеми, а не відчувати себе безсилими перед перешкодою. Глибокий вдих і нагадування собі про те, що все зрештою утворюється, може знизити рівень стресу і допомогти внести ясність у хаотичні ситуації.

Зупинись на узбіччі, увімкни аварійні вогні та поклич на допомогу

Коли твій автомобіль не працює і ти опинився(-лась) у скрутному становищі, останнє, що ти хочеш зробити, це запанікувати.

Однак у такій ситуації важливо зберігати спокій та діяти на випередження. Насамперед необхідно дістатися до найближчого безпечного місця, де можна зупинитися. Там увімкніть аварійні вогні та викличте допомогу.

Команди допомоги на дорогах мають високу кваліфікацію по виходу водіїв з небезпечних ситуацій, подібних до цієї, і зможуть безпечно повернути тебе на дорогу.

Хоча застрягти на узбіччі шосе може бути страшно, якщо трохи підготуватися і надати допомогу, ти зможеш повернутися додому в найкоротший термін!

Зв’яжись з менеджером компанії-орендодавця у разі поломки авто

Що робити, якщо орендований автомобіль зламався? У разі поломки орендованого автомобіля важливо якнайшвидше зв’язатися з менеджером прокатної компанії.

Вони зможуть проінструктувати про подальші дії й, можливо, навіть запропонувати допомогу або надіслати співробітників, щоб швидко повернути тебе на дорогу.

При оренді автомобіля час має вирішальне значення, тому зв’язатися з ними необхідно для того, щоб переконатися, що ваші потреби та безпека будуть задоволені.

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Хоча поломка автомобіля може стати причиною стресу, важливо зберігати спокій та виконувати необхідні дії для забезпечення безпеки тебе та твого автомобіля.

Насамперед з’їдь на узбіччя та увімкни аварійні вогні. Потім зателефонуй до прокатної компанії, щоб вони направили допомогу на дорозі. Пам’ятайте, що допомога — це лише телефонний дзвінок, тому не варто панікувати!

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