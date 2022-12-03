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Авто заглохло взимку на безлюдній дорозі? Як врятуватися від переохолодження: інструкція

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 03 Грудня 2022, 08:00
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Фото: Unsplash

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