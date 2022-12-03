Авто заглохло взимку на безлюдній дорозі? Як врятуватися від переохолодження: інструкція

Кому, як не водіям, знати, скільки непередбачуваних ситуацій може трапитися в подорожі на дальні дистанції.

Наприклад, машина може раптово зламатися й зупинитися у безлюдному місці, де немає людей. Тож на допомогу доведеться чекати годинами.

А взимку — це той ще квест. Адже треба придумати, як зігрітися, щоб не отримати переохолодження та обмороження кінцівок.

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Між іншим, холод здатен вбити людину всього за кілька годин. Тож знати, як діяти в такій ситуації, — це життєва необхідність.

Завдяки продуманим порадам фахівців фатальних наслідків для життя та здоров’я можна уникнути. Такими порадами поділився речник патрульної поліції Закарпаття Ернест Завадський.

Що робити, якщо машина заглохла в безлюдному місці: інструкція

Передусім не можна панікувати, адже паніка — це ворог швидкої реакції. Натомість варто одразу зателефонувати рятувальникам і надіслати свої геодані рідним, близьким та знайомим, допоки є заряд на телефоні та мобільний зв’язок.

Утепли авто

Щоб допомога змогла доїхати та знайти тебе, знадобиться час. Щоб не мерзнути під час очікування, почни утеплювати свою машину.

Відомо, що найбільша тепловтрата відбувається через скло та двері, тож варто використати будь-які підручні матеріали, щоб затримати тепло у салоні.

Ернест Завадський радить використати будь-який папір, який знайдеться в салоні, та скотч. Для теплоізоляції підійде навіть туалетний папір чи старі газети.

Приклади папір до усіх щілин і заклей скотчем, а закрити щілини у дверях можна навіть без клейкої стрічки, просто защеми папір. Так ти збережеш тепло у салоні.

На цьому лайфхаки не закінчуються. Утеплити машину допоможе сніг. Для цього знадобиться саперна лопатка, тож рятувальники радять завжди возити її з собою.

За допомогою саперної лопатки накидай сніг навколо машини так, щоб він дійшов до рівня двірного порогу. Так ти не даси холоду проникнути через дно машини.

Час зігрітися самому(-ій)

Запали свічки або розведи багаття

Після того як твоя машина зможе утримувати тепло, варто подбати про себе. Зігріти повітря в самому салоні допоможуть свічки. Якщо запалити одразу кілька свічок, то повітря прогріється швидше.

Варто пам’ятати, що свічки забирають кисень, тож в авто із заклеєними шпаринами довге горіння свічки небезпечне. Також не забувай про правила пожежної безпеки та пильнуй, щоб свічка не впала.

Якщо ж свічки немає або ти хвилюєшся через безпеку, розведи багаття неподалік від машини.

Такий варіант навіть безпечніший, надійніший та практичніший, адже за допомогою багаття можна за потреби висушити речі та взуття. Розвести його можна зі шматків деревини чи хмизу.

Одягнися

Після того як ти трохи нагрів(-ла) салон чи зігрівся(-лась) біля багаття, важливо утримати тепло за допомогою одягу.

У цьому допоможуть: додатковий одяг, пледи, ковдри, термоковдри тощо. У пригоді може стати навіть звичайна фольга.

Слідкуй, щоб у теплі була голова та ноги. Фольгу можеш покласти під устілки, щоб тепло не виходило через підошву назовні.

Рухайся

Що швидше кров рухається судинами, то нам тепліше. Тому не варто просто сидіти в машині занадто довго, адже не можна допустити, щоб кінцівки почали німіти.

Коли сидиш в машині, постійно розтирай ноги та руки. Час від часу виходь на вулицю, щоб походити та зробити зарядку: пострибати, поприсідати, побігати тощо.

Випий гарячого

Досвідчені водії знають, що у далеку дорогу варто захопити з собою термос із гарячим чаєм чи компотом. Каву пити не рекомендується, адже вона звужує судини та сповільнює кровообіг, що навряд чи допоможе зігрітися.

А от алкоголь в такій ситуації пити категорично заборонено. Відомо, що він не має жодних зігрівальних функцій, натомість може зашкодити.

Ти можеш не відчути, що тобі холодно, й відморозити кінцівки. Також під дією алкоголю можна заснути, втратити контроль над ситуацією, що може закінчитися фатальними наслідками.

Додаткові методи обігріву

Перцеві пластирі

Наступна рекомендація від медиків. Вони рекомендують завжди возити з собою перцеві пластирі.

Їх зазвичай використовують у медичних цілях, однак вони стануть неодмінними помічниками в такій ситуації та допоможуть зігрітися на холоді. Оскільки вони великі, то найкраще їх клеїти на груди чи спину.

Термохімічна грілка

Принцип дії термохімічної грілки простий — достатньо потрусити її, щоб вона почала виробляти тепло та тримала його протягом кількох годин. Її можна покласти у кишеню, взуття чи рукавички.

За допомогою цих простих методів можна уникнути неприємних наслідків для життя та здоров’я.

Скло пропускає тепло не тільки з салону авто, а й з твоєї домівки. З перебоями світло- та водопостачання важливо не допускати таких втрат. Ми розповіли, як і чим утеплити вікна вдома, щоб не замерзнути.

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