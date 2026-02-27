Щоб перемкнутися, читайте детективи

Якщо в душу закралась сіра туга і потихеньку пропадає оптимізм, зробіть собі гарну ін’єкцію адреналіну за допомогою якісного детектива. Динамічний сюжет й криваві злочини змусять похвилюватися. Звертайся до перевірених авторів, наприклад, до тих, хто пише детективні романи, які відразу екранізують, і отримаєш справжню насолоду й підзарядку від читання.

Вайб французького детектива

Видавництво BookChef пропонує новий роман Жана-Крістофа Ґранже “Черлена карма”. Автор – справжній метр французької кримінальної прози, який створив понад десяток детективів, що стали популярними на всіх континентах. Половина книг Ґранже екранізована, у фільмах знімалися голлівудські й французькі актори світового рівня.

Роман “Черлена карма” починається з детального опису студентських протестів у Парижі в 1968 р. На тлі цих буремних подій письменник знайомить читача з головними героями. Ґранже вистачає кілька точних штрихів, щоб створити довершений образ з яскравим бекграундом.

Головні герої:

Ерве — студент-гуманітарій, 20 років, бере участь у протестах, не має чіткої мети. Алкоголю не переносив, від гашишу паморочилося в голові. Розрадою була музика;

Жан-Луї Мерш — інспектор поліції, служив в Алжирі, 34 років, має мету, працює під прикриттям, рятує поліціянтів від пожежі. Зведений брат Ерве;

Ніколь — рудоволоса дівчина, яка має ступінь магістра філософії, донька знаменитого хірурга, 23 роки. Бунт їй пасував.

Ерве знаходить мертвою свою знайому Сюзанну, подругу Ніколь. Злочинець не просто її вбив, а ще й позбиткувався над тілом. Переляканий Ерве телефонує своєму брату-поліцейському Жану-Луї, який негайно прибуває й починає розслідувати трагедію. Під час протестів Сорбонна прихистила багатьох маргіналів, тому інспектор Мерш має багато роботи.

Під час розслідування брати стають ближчими, Ніколь теж прагне знайти вбивцю подруги. Спочатку пошуки ведуться у Франції, але незабаром дія переміщується до Індії. Сюжет затягує й не відпускає. Велике значення в книзі автор приділяє музиці Rolling Stones, Kinks, Yardbirds, Nirvana та ін.

Детектив від британського автора

Психологічний трилер Кріса Вітакера “Усі відтінки темряви” починається як типовий детектив. У невеликому містечку зникають юні дівчата. Свідком нападу на красуню Місті стає одноокий підліток Джозеф (Патч). Він кидається на нападника, дівчина тікає, але злочинець викрадає хлопця. Патча довго шукає поліція, поступово всі втрачають надію. У те, що він живий, вірить тільки його щира подруга Сейнт.

Патчу “з дитинства дісталися найгірші карти”, його тато загинув у В’єтнамі, а маму це все зламало. Коли всі вже почали забувати дивного одноокого хлопчика, Сейнт його знайшла і викрила серійного вбивцю.

Джозеф відновлюється, але не може забути дівчину, яка спускалася до нього в темне підземелля. Чи справді вона там була? Можливо, він сам вигадав Грейс, щоб не збожеволіти від болю й відчаю. Роман охоплює великий часовий період — понад 20 років. Герої показані в розвитку, читається легко.

