Уже цієї суботи, 19 липня 2025, відбудеться бій Усик-Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу. Відомо, що найочікуваніший бій літа пройде на Wembley Stadium у Лондоні.

Мережа вже вибухнула першими кадрами прибуття Олександра Усика до Великої Британії. Усик уже провів прес-конференцію перед реваншем.

Та увагу глядачів привернув зовнішній вигляд Усика: на зустріч із журналістами він зʼявився в образі відомого українського гетьмана! Що про це відомо — далі у матеріалі.

Усик в образі Павла Скоропадського

Олександр Усик — чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та WBC. В ніч з 19 на 20 липня він змагатиметься з володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа.

Українець приїхав до Лондона і вже встиг запамʼятатися британцям. Зокрема, його автобус привертав чимало уваги. Усика підтримували звичайні перехожі на вулицях.

Олександр Усик знову не пропустив моменту для іронії, запитавши: “А де Дюбуа? Немає? Ну окей”.

На пресконференції Усик зʼявився у білому піджаку-накидці, чорній сорочці з відкритим коміром, чорних штанах та хутряній козацькій шапці. Образ нагадував гетьмана Скоропадського.

Усик в образі Скоропадського — Мережа обговорює вигляд боксера перед поєдинком / 2 Фотографії

Getty Images

Під час спілкування з журналістами Усик сказав: цей бій дуже важливий для нього.

— Зараз цей поєдинок важливий для моєї країни й для солдатів, які її захищають. Я поважаю цього молодого хлопця, його мотивацію. Але я також мотивований. Я ще не старий. 38 років — це не старість. Ви побачите це в суботу, — зазначив український боксер.

Після пресконференції відбувся традиційний бій поглядами.

Чим запамʼятався Павло Скоропадський

Український гетьман Павло Скоропадський правив Українською Державою з квітня по грудень 1918 року й запамʼятався як державотворець.

Скоропадський прагнув включити до складу Української Держави всі території, де українці становили більшість населення. Це означало вихід за межі дев’яти губерній, що входили до складу Української Народної Республіки.

Усик-Дюбуа 2: що відомо про бій-реванш

Бій-реванш між Усиком і Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року.

Місце проведення — легендарний стадіон Вемблі в Лондоні, що здатний вмістити до 90 тис. фанатів боксу.

Де дивитися Усик-Дюбуа: бій-реванш, ми писали в нашому іншому матеріалі. Шукай за посиланням.

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