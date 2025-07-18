Стиль життя Шоу-біз

Усик в образі Скоропадського — Мережа обговорює вигляд боксера перед поєдинком

Вікторія Мельник, журналістка сайту 18 Липня 2025, 10:32
усик
Фото Getty Images

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