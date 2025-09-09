Рядками Стуса: як Тетяна Висоцька підтримала артрозвідку на благодійному вечері

Шкільні роки пахнуть підручниками, першими закоханостями й тими віршами, які кожен колись вчив напам’ять.

І саме з таких образів розпочався благодійний вечір Читай серцем. У програмі — спогади про школу, поезія про кохання й тексти про війну. Читали класиків і сучасних авторів, і все це під акомпанемент рояля.

Подію організували видавництво #книголав і дивізіон артилерійської розвідки ОАБр НГУ.

Мета проста й важлива — зібрати кошти для артрозвідки. Тож цей вечір став й реальною підтримкою фронту.

Тетяна Висоцька зачитала Стуса

До читань долучилася й ведуча Вікна-новини, ДНК. Свої та марафону Єдині новини Тетяна Висоцька.

Вона обрала для виступу поезію Василя Стуса. Адже саме цього дня, 4 вересня, минуло 40 років від дня його смерті.

Це людина трагічної долі, людина-геній. Він умів так глибоко бачити й виводити все назовні, що, як на мене, його ніхто не перевершив. Принаймні, у моєму відчутті, — поділилася Тетяна.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Окрема Артилерійська бригада Нацгвардії України (@ngu_3101)

Сьогодні Висоцька відома не лише як журналістка та ведуча. Вона активно розвиває й інші напрями: нещодавно вийшла її книга Увага, ти в ефірі, а вже незабаром стартує викладацька практика у Київському столичному університеті імені Бориса Грінченка. Тетяну запросили вести курс із медіатренінгу.

Подібні пропозиції вона отримувала й раніше, та лише тепер вдалося поєднати насичений графік роботи з можливістю навчати студентів.

Для неї це водночас і честь, і виклик. Адже поради, які вона зібрала у книзі про подолання страху публічних виступів, тепер матимуть нове життя — у реальній практиці зі студентами.

А ще Тетяна стала дипломованою фахівчинею у сфері садово-паркового господарства й тепер професійно займається терапевтичним садівництвом.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!