Якщо відзначаєш “рожеве свято” з котом! Добірка фільмів до Дня святого Валентина

Інколи кохання і стосунки бувають такими, що краще вже хай кіт подає склянку води у старості. Якщо у цей День святого Валентина тобі не доведеться купувати подарунки і писати щемливі повідомлення, дозволь собі відпочити і переглянути кілька фільмів, що тебе надихнуть — про свободу та переваги самотності.

Фільми про свободу та переваги самотності на День святого Валентина

Якщо 14 лютого в тебе дівчачий вечір у компанії себе самої, видання Vogue поділилося добіркою фільмів, які подарують тобі піднесений та щасливий настрій. Тут зібрані душевні історії та оди жіночій дружбі.

Блакитний Валентин

Романтичний фільм з Раяном Ґослінгом, у сюжеті якого непрості взаємини пари, яка намагається врятувати свій шлюб. За одну ніч вони намагаються оживити пристрасть, знайти розв’язання одвічної проблеми. Глядачам варто бути готовими до сцен тендітного кохання, що перериваються жорсткими сварками.

Зараз також дивляться

Маленькі жінки

Життєствердна екранізація одноіменного роману про сестер, що так несхожі одна на одну. Вони дорослішають, пізнають світ і шукають у ньому своє місце. Крім розвитку героїнь, ми бачимо і занепад старої аристократії — зміну епох.

Сувенір: Частина 2

У Джулії — бурхливі стосунки, через що вона вирішує ґрунтовно розібратися зі своїми почуттями. Жінка фільмує дипломну кінокартину, а справжні факти відводить убік від белетристики і фантазій.

Освіта

Незабаром Моллі та Еммі закінчать школу і підуть у коледж. Оцінки в них чудові, проте це не дарує задоволення. Відмінниці усвідомлюють, що через сумлінне навчання не жили повноцінним життям. Тож тепер хочуть надолужити втрачене. Усе це планують зробити за одну ніч.

Тварини

Емоційний та глибокий фільм, що розповідає історію подруг Лаури й Тайлер. Стиль їхнього життя опиняється під наглядом. Вони люблять весело провести час, але після одруження Лаури все змінюється.

Вічне сяйво чистого розуму

Фільм, що розповідає нам про майбутнє, в якому керувати можна навіть спогадами. Протилежності Джоель і Клементина переживають постійні хвилі кохання та відрази одне до одного. І трапляється так, що Клементина вирішує розлучитися.

Вона хоче стерти всі спогади, і погані, і приємні. А що потім робити з порожнечею, яка лишиться?

Смертельний потяг

Три випускниці-тезки Хезер керують підлітковим клубом. Головна героїня, відмінниця Вероніка, отримує повагу і славу за “служіння” Хезер. Доки Вероніка має популярність, її влаштовує принизливе ставлення від тезок. У школі з’являється хлопець Джейсон, і пропонує розібратися з дівчатами радикально.

Френсіс Ха

Чорно-біла стрічка оповідає нам історію Френсіс, 27-річної жительки Нью-Йорка. Вона щодня старається, щоб стати професійною танцівницею, але в неї нічого не виходить. Френсіс раптово змінює житло, а як виявиться, і все своє життя.

А якщо все-таки хочеться побачити закохані пари, тримай добірку романтичних фільмів.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.