Тиха нава: скільки серій у 1 сезоні та чи буде продовження

Український серіальний ринок продовжує активно освоювати жанр true crime. 15 січня відбулася довгоочікувана прем’єра проєкту Тиха нава — другого оригінального серіалу від платформи Київстар ТБ.

Оскільки інтрига навколо сюжету наростає з кожним епізодом, глядачі активно цікавляться технічними деталями: скільки серій вже вийшло у серіалі Тиха нава та чи отримає історія продовження.

Тру крайм по-українськи: про що сюжет серіалу Тиха нава

Дія серіалу розгортається в однойменному провінційному містечку, де зовнішній спокій приховує глибокі та похмурі таємниці. У центрі історії — заплутане розслідування, яке змушує героїв зіткнутися з власним минулим. Глядачі відзначають, що це не просто класичний детектив, а справжній психологічний трилер.

Окрему увагу в соцмережах привернув старовинний сервіз, який став символічним персонажем і ключем до багатьох загадок. Творці вдало поєднали естетику маленького міста з напругою, характерною для кращих світових зразків true crime, що робить перегляд максимально захопливим.

Тиха нава 1 сезон: скільки серій та графік появи епізодів

Перший сезон Тихої нави складається з 8 серій. Оскільки платформа випускає епізоди поступово, глядачі стежать за тим, скільки серій уже доступні на конкретний момент.

Такий формат дозволяє обговорювати сюжет у міру його розвитку та ділитися власними припущеннями щодо подальших подій. Фінал сезону запланований на березень — саме тоді історія отримає завершення в межах першої частини розслідування.

Де знімався та де можна подивитися серіал Тиха Нава онлайн

Офіційним і єдиним майданчиком, де можна подивитися серіал Тиха нава, є стрімінгова платформа Київстар ТБ. Стрічка доступна для всіх передплатників сервісу у високій якості.

Що стосується візуальної частини, то запит де знімався серіал Тиха нава став одним із найпопулярніших. Автори обрали локації, що ідеально передають атмосферу української провінції, де за зачиненими дверима відбуваються події, про які не прийнято говорити вголос.

Тиха Нава: скільки серій та сезонів планується і чи буде продовження

З огляду на успішний старт, фанати вже зараз запитують про Тиха нава скільки серій та сезонів чекати у майбутньому. Поки що автори зосереджені на фіналі першої частини.

Проте питання чи буде 2 сезон залишається відкритим — високі рейтинги переглядів на Київстар ТБ є вагомим аргументом для продюсерів, щоб продовжити розробку цього всесвіту.

