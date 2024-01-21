Скраб для шкіри голови в домашніх умовах — побалуй своє волосся цікавими рецептами

Скраб — косметичний крем, що містить тверді частинки (подрібнене насіння рослин, сіль, цукор, очищений пісок тощо), використовується для очищення шкіри від відмерлих клітин. Функція скрабу — очищення шкіри тіла, а також кровопостачання шкіри. Останнім часом популярності набули скраби для шкіри голови. Рецепти домашнього скрабу для пілінгу шкіри голови з натуральних інгредієнтів — у нашому матеріалі.

Скраб для шкіри голови

Головне завдання скрабів — глибоко очистити шкіру голови й волосся від надмірного накопичення шкірного жиру та видалити ороговілі частинки, що сприятиме підтримці здоров’я волосся. Крім того, очищення шкіри голови покращує кровообіг, що стимулює зростання волосся та забезпечує йому необхідні живильні речовини.

Скраб для волосся можна використовувати один-два рази на тиждень. Однак, якщо у тебе чутлива шкіра голови або проблеми з волоссям, краще звернутись до дерматолога, щоб дізнатися, як часто тобі слід використовувати скраб та який саме тип скрабу тобі підійде.

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Скраб для шкіри голови — як користуватися

Щоб використовувати скраб для волосся, спочатку намочи волосся водою. Нанеси скраб на вологу шкіру голови та масажуй кілька хвилин, ретельно працюючи по всій поверхні голови. Зверни увагу на проблемні ділянки, де може бути більше забруднень або лупи. Після того, як ти ретельно промасажував (-ла) шкіру голови, змий скраб водою. Переконайся, що змито усі залишки скрабу, щоб уникнути подразнення шкіри голови. Помий волосся шампунем.

Коли не можна використовувати скраб

До протипоказань відносяться:

висока чутливість шкіри;

наявність дерматологічних захворювань;

рани чи пошкодження епідермісу.

Рецепти домашнього скрабу для пілінгу шкіри голови

Для проведення пілінгу шкіри голови в домашніх умовах можна використовувати різні скраби.

Найпростіші та найефективніші рецепти скрабу в домашніх умовах:

Морська сіль з олією чайного дерева

Змішай 2 столові ложки морської солі з 5-6 краплями олії чайного дерева. Масажними рухами нанеси скраб на вологу шкіру голови та помасажуй протягом 5-10 хвилин. Потім ретельно змий скраб теплою водою.

Скраб на основі волоського горіха і меду

Для його приготування змішай 2 столові ложки висушеної й розмеленої шкаралупи волоського горіха з 1 столовою ложкою меду. Нанеси скраб на вологу шкіру голови та масажуй протягом 5-7 хвилин, потім змий теплою водою. Цей скраб допоможе покращити стан шкіри голови та зміцнити волосся.

Обліпихова олія з цукром

Змішай 2 столові ложки обліпихової олії з 1 столовою ложкою цукру. Нанеси на вологу шкіру голови й помасажуй протягом 2-3 хвилин. Змий теплою водою. Цей скраб підходить, якщо ти швидко хочеш очистити шкірний покрив від пилу, жирності та залишків волосся, що випадає.

Вівсяний скраб для сухої шкіри

Для його приготування тобі знадобиться:

3 столові ложки вівсяних пластівців;

2 столові ложки меду;

1 столова ложка олії (наприклад, кокосової).

Всі інгредієнти змішай в одну масу і наноси на вологу шкіру голови. Масажуй протягом 5-7 хвилин, ретельно очищуючи шкірний покрив. Потім змий скраб водою. М’який вівсяний скраб сприяє швидкому зняттю забруднень і лущення шкіри голови, а також живить волосся і робить його більш м’яким і еластичним.

Зволожувальний морський скраб

Інгредієнти:

2 столові ложки морської солі;

1 столова ложка оливкової олії;

кілька крапель ефірної олії лимона.

Усі інгредієнти змішай в одну масу і нанеси на вологу шкіру голови. Роби м’які масажні рухи протягом 3-5 хвилин, поки сіль повністю не розчиниться. Потім змий скраб водою. Зволожувальний морський скраб допомагає видалити зайвий епітелій, забруднення та зміцнює коріння волосся та стимулює його ріст.

Домашній пілінг для жирної шкіри голови з житнього хліба

Поклади у кип’ячену гарячу воду пів булки житнього хліба і дай настоятися протягом кількох годин. Дістань житній хліб з води та втри у шкіру голови. Потім змийте залишки звичайним шампунем і водою.

Пілінг для шкіри голови з глини

Пілінг для шкіри голови з глини підсушує жирну шкіру і має загоювальні властивості. Придбай пакет з блакитною глиною в аптеці й змішай її з кашкою з кухонної солі. Додай 2 столових ложки теплої води до суміші з 3 столових ложок глини та 1 столової ложки соляної кашки. Перемішай усі компоненти до однорідної маси та дай їй настоятися 30 хвилин. Нанеси пілінг масажними рухами на шкіру голови й на волосся по усій довжині. Через 3-4 хвилини промий волосся водою і шампунем.

Обліпихово-апельсиновий скраб

Завдяки багатому корисними елементами складу, волосся біля коріння добре насититься, а кровообіг покращиться, що допоможе волоссю швидше рости.

Інгредієнти:

цукор — 2 ст. л;

обліпиха — 2 ст. л;

шампунь — 3 ст. л;

сік свіжого апельсина — 2 ст. л

Змішай разом всі інгредієнти до однорідної маси. Масажними рухами почни втирати отриману масу в шкіру голови 3-5 хвилин. Ретельно змий.

З такими рецептами скрабів ти зможеш швидко підготувати волосся до весняно-літнього сезону і мати неперевершений вигляд.

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