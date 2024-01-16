Сухий шампунь: усе про рятівника для твого волосся та як саме він працює

Нашому поколінню пощастило. Доступні багато засобів по догляду за собою, зокрема сухі шампуні. Вони допоможуть зробити волосся чистим навіть в екстрених ситуаціях.

Як працює сухий шампунь та який його обрати, читай далі.

Сухий шампунь: принцип дії

Шкіра голови постійно виробляє ліпіди, якими харчуються клітини епідермісу і волосяних фолікулів. Саме тому з’являється відчуття, ніби волосся жирне та брудне.

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Сухий шампунь містить мікроскопічні абсорбенти, які всмоктують жир, що накопичився на шкірі й волосинках, і у такий спосіб робить волосся чистим.

У формулах сухих шампунів абсорбентну дію виконують такі елементи:

крохмаль із тапіоки, кукурудзи, картоплі;

перетерта біла глина;

борошно з ензимами: рисове, кукурудзяне, вівсяне;

камедь із деревної смоли, тальк.

Крім абсорбівних елементів, у складі можна знати різні вітаміни, мінерали, мікроелементи, антиоксиданти, кератин та біотин, що не гірше за звичайний шампунь впливатиме на красу та здоров’я твого волосся.

Чому сухий шампунь — це зручно

Завдяки клінічним дослідженням було доведено, що сухий шампунь не гірше від звичайного може впоратися з такими завданнями:

швидко очистити шкіру і волосся від накопиченого бруду;

надати відчуття свіжості та повернути волоссю презентабельний вигляд;

нормалізувати вироблення серуму;

відновити структуру волосся;

активізувати кровообіг та заживити волосяні фолікули, тим самим активізувати їхній ріст.

Та найбільша принада сухого шампуню в тому, що для його використання зовсім не треба вода. Залишки засобу потрібно просто видалити гребінцем.

В сучасних реаліях швидкого темпу життя та часткового вимкнення благ цивілізації це не тільки дуже зручно, а й практично. Тим паче, що за принципом дії він майже нічим не відрізняється від звичних емульсій.

Також сухий шампунь досить портативний, тож легко поміститься в сумочку і не займе багато місця. Адже попри війну життя не зупиняється, і ми продовжуємо ходити на важливі зустрічі та гарно проводити час навіть без світла.

Відтак, ти зможеш скористатися ним не тільки вдома, а й у готелі, в офісі, перед важливим виступом, на концерті, навіть у вбиральні під час побачення.

Як користуватися сухим шампунем

Щоб скористатися сухим шампунем, просто потруси балончик та розпороши на відстані 15-20 см на брудні зони шкіри голови. Зазвичай вони розташовуються біля коріння та на тім’яній ділянці.

Потім треба рівномірно розподілити засіб по шкірі голови та волоссю за допомогою рук чи щітки. Кінці волосся краще не чіпати, адже після цього вони можуть стати тьмяними та почати розшаровуватися.

Залишиться зачекати від п’яти до семи хвилин, щоб сорбент увібрав бруд, та інтенсивно розчесати волосся, видаливши рештки сорбенту.

Який сухий шампунь краще вибрати

На полицях мас-маркетів та дорогих брендів ти можеш побачити величезний асортимент сухих шампунів у формі аерозолів, порошків чи стиків. Великий вибір — це, звісно, добре, але він значно ускладнює життя.

Насправді ж суттєвої відмінності у принципі дії між цими видами немає. Усі вони однаково очищують волосся від бруду та жиру. Тому, вибираючи, слід орієнтуватися на те, чим зручніше користуватися саме тобі.

Що справді важливо: під час покупки слід звертати увагу на те, для якого типу фарбування призначений засіб.

Адже хімічні склади сухого шампуню для рудих, брюнеток та блондинок відрізняються.

Якщо ж тобі вдалося помити голову звичайним способом, але електрику, як на зло, вимкнули у найпотрібніший момент, то читай наші поради, як швидко висушити волосся без фена.

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