5 лютого — яке сьогодні свято. Всесвітні та релігійні свята й традиції цього дня

На календарі 5 лютого, а душа потребує свята? На щастя, у світі є чимало різних визначних дат, які відзначають сьогодні в Україні та світі. Тож залишайся з нами, і ми розповімо тобі, яке свято 5 лютого та яке сьогодні церковне свято в Україні.

5 лютого — яке сьогодні свято: повна добірка свят і традицій

День ерудита

Щорічно 5 лютого відзначають Всесвітній день ерудита. Це свято покликане вшанувати людей, що мають високий рівень знань та вміють їх застосовувати на практиці.

Водночас важливо підкреслити, що наявність вищої освіти та диплому з відзнакою не обов’язково робить людину ерудитом. Зазначимо, що мета цього свята — не лише визначити найрозумніших представників Земної кулі, а й умотивувати якомога більшу кількість людей до саморозвитку.

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Яке сьогодні свято в церковному календарі та кому моляться віряни

Не менш важливо знати й про те, яке сьогодні церковне свято в Україні. 5 лютого за новим церковним календарем вшановується пам’ять святої мучениці Агафії.

Вона була родом зі знатної та набожної сім’ї міста Палермо. У ті часи імператор Декій, який славився своєю ворожістю до християн, керував імперією. Коли язичникам стало відомо про християнські переконання Агафії, її негайно заарештували.

Під час ув’язнення вона проживала у домі жінки з п’ятьма дочками, які намагались відвернути її від віри, пропонуючи різноманітні прикраси та сукні. Але Агафія трималася своїх переконань, відмовляючись від їхніх спокус. Її піддавали жорстоким тортурам, однак, за переказами, її рани Господь загоював.

Агафія померла 5 лютого 261 року, витримавши всі випробування, і залишилася вірною своїй вірі до кінця.

Прикмети 5 лютого 2024

якщо надворі сухо та без опадів — готуйся до неврожаю улітку;

якщо удень за вікном тепло та сонячно — весна буде дощова;

мороз 5 лютого віщує жарке та сухе літо;

сон, що наснився у ніч проти 5 лютого, збудеться протягом 20 днів.

Що сьогодні не можна робити

5 лютого не варто відмовляти у допомозі нужденним. Також утримайся від лайки та лихослів’я, аби не накликати біду. Не залишай у цей день за собою безлад, не лінуйся та не байдикуй.

Пам’ятні події 5 лютого в історії

У 1494 році був підписаний Вічний мир між Литвою і Московією.

У 1585 році було засновано Успенське ставропігійське братство у Львові.

У 1887 році у Мілані відбулася перша вистава опери Отелло.

У 1899 році Філіппінсько-американська війна завершилася перемогою Сполучених Штатів.

У 1918 році в Києві, на засіданні Ради народних міністрів УНР, було прийнято рішення про створення Вільного козацтва для внутрішньої охорони районів, а також проект закону про громадські роботи.

У 1991 році столиця Киргизії, яка протягом 65 років називалася Фрунзе, отримала нову назву — Бішкек.

У 1992 році Україна та Норвегія налагодили дипломатичні відносини.

У 1998 році в Сімферополі стався вибух, в результаті якого загинув заступник голови Ради міністрів Криму Олександр Сафонцев.

1999 року Майк Тайсон був засуджений до року ув’язнення за напад на двох людей. Втім, він провів за ґратами лише 3,5 місяці.

У 2000 році ОМОН з Санкт-Петербурга вчинив масове вбивство 56-60 мирних жителів у Чечні.

Іменини сьогодні

5 лютого День ангела відзначають: Володимир, Геннадій, Іван, Катерина, Федір.

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