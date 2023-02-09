Не тільки валентинки у вигляді сердець: цікаві факти про День Святого Валентина

День усіх закоханих — свято, яке має набагато глибший зміст, ніж романтична вечеря та обмін подарунками. Саме у День Святого Валентина освідчуються у коханні, роблять пропозиції руки та серця, будують спільні плани на життя. Якщо ти хочеш дізнатися щось нове та незнайоме про свято — читай наш матеріал.

Цікаві факти про День Святого Валентина: що святкують цього дня

14 лютого у всьому світі святкують не лише День закоханих, а й день дарування книг, День комп’ютерника, початок Великого посту у західних християн, день заснування YouTube та День душевного здоров’я. У Німеччині 14 лютого прикрашають лікарні рожевими та червоними стрічками та проводять Богослужіння.

Що відомо про Валентина — одного з перших християнських проповідників

За безліччю легенд цей святий займався таємним вінчанням військовослужбовців. Армійцям цього не дозволяв робити римський імператор Юлій Клавдій ІІ.

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Адже в армії було недостатньо військових, а цей факт заважав імператору планувати наступні кроки. Після таких випадків Валентина стратили. Говорять, це зробили саме 14 лютого.

Цікаві факти про День Святого Валентина: хто був автором першої валентинки

Французький герцог Карл Орлеанський придумав першу валентинку в історії.

Як відомо, 1415 року він сидів у в’язниці. Це була одиночна камера.

Щоб боротися з нудьгою, він писав любовні листи дружині. Одна з таких записок зберігається у Британському музеї.

Найдорожча валентинка

Поки що найдорожчу валентинку було зроблено на замовлення Аристотеля Онассіса. Її робили із золота, а прикрашали серце смарагдами та діамантами.

Також було розкішне пакування. Валентинку загорнули шубу з нірки.

Таким чином мільярдер із Греції показав коханій, яка на той час була відомою оперною дівою, як він її цінує. Тоді валентинка вартувала $300 000 (за цінами 60-х).

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Шоколад для людей, які страждають від нерозділеного кохання

У ХІХ ст. психіатри працювали з пацієнтами, які були самотніми або страждали після розставання, нерозділеного кохання. Експерти прописували шоколад, щоб угамувати біль пацієнтів. Таким чином Річард Калбурі розробив першу коробку цукерок із шоколаду.

Цікаві факти про День Святого Валентина та валентинки

Найбільш об’ємну валентинку створили на переході в Китаї. Це було освідченням у коханні всім мешканцям міста. Цікаво, що валентинки продаються дуже швидко. Зараз паперові серця стоять на другому місці за популярністю після різдвяних листівок.

На більшості валентинок немає зворотного адресата. Це виробники роблять для того, щоб додати загадковості.

Також у цей день крім валентинок коханим людям, дарують різні смаколики домашнім улюбленцям. Говорять, що кількість троянд, які дарують цього дня, теж має значення. Наприклад, одна означає увагу, 35 — освідчення в коханні, а 101 — пропозиція. Саме в цей день відбувається найбільше пропозицій вийти заміж.

Помідор — яблуко кохання

Якщо ти хочеш вразити коханого (-у), подаруй замість валентинки помідор. Давним-давно у Франції цей овоч називали помм деамур — яблуком кохання. Адже помідор своїм кольором та формою нагадує серце.

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