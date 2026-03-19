День ангела Дарини у 2026 році: коли святкувати та вітати іменинниць

У церковному календарі кожен день присвячений пам’яті певних святих. Їхні тезки відзначають іменини свого імені. У День ангела вірянин може звернутися до однойменного святого — небесний покровитель обов’язково почує молитву і бажання того, хто просить і надіється.

Читай про значення імені Дарина, дату іменин за новим і старим церковним календарем, а також як можна привітати своїми словами з Днем ангела Дарини — у матеріалі.

З 1 вересня 2023 року Українська греко-католицька церква та Православна церква України перейшли на новоюліанський календар. Згідно з новим календарем помінялись як дати церковних свят, так і дати іменин.

День ангела Дарини 2026 за новим календарем

За новим новоюліанським календарем святкування Дня ангела Дарини має бути 19 березня, 22 березня, 4 серпня.

Найближча дата 19 березня, за старим григоріанським календарем святкували 1 квітня.

Значення імені Дарина

Існує декілька версій про походження імені Дарина. Перша версія, що воно має старослов’янські корені. Походить від слова “дар” і перекладається як “подарована” або “дарована”.

За іншою версією, ім’я Дарина має давньоперське походження. Воно є похідним від імені Дараявауш, де “дар” перекладається як “володіє”, а “вауш” — “благий”. У цьому варіанті ім’я Дарина ще трактується як “переможниця”.

Зменшені форми — Дари́нка, Дарійка, Дара, Даронька, Да́рочка, Дарка, Дарця, Даруся, Дарусенька, Дарусечка, Даруня, Даруненька, Дарунечка, Дарусик, Дана, Одарка, Одаронька, Одарочка.

Характеристика тих, хто має ім’я Дарина

Дарина — милозвучне й величаве жіноче ім’я.

Володарка імені Дарина є яскравою натурою з дитинства. Дівчатка, на ім’я Дарина товариські, артистичні, емоційні, акуратні та мають активну життєву позицію. Даруся поєднує в собі безліч емоцій. Вона любить спілкування, постійно знаходить собі нових друзів.

Людей, на ім’я Дарина можна назвати трохи флегматичними та вразливими. Вона не може промовчати, якщо це необхідно. Їй завжди є що сказати з приводу. Від однолітків Дарину відрізняє кмітливість і імпульсивність в діях. Люди з цим ім’ям люблять веселощі й дружні компанії. Її друзі можуть на неї покластися в будь-якій ситуації. Завдяки своїй яскравій особистості, Дарина ніколи не загубиться в натовпі. У неї відмінний смак, а також вона наділена багатою фантазією.

Власниці імені Дарина мужні й хоробрі, але це не заважає їм мати світлі та добрі якості. Вона завжди бере відповідальність не тільки за себе, але і за друзів, і близьких людей. Якщо Дарину розсердити, злитися вона буде недовго, але при незначній критиці може зніяковіти.

У навчанні Дарина показує успіхи завдяки пам’яті та кмітливості. Але їй не вистачає таких якостей, як наполегливість, працьовитість і посидючість. З цієї причини вміння Дар’ї розкриваються не в повну силу. Труднощі Даринка переживає складно, але минуле відпускає легко.

Для Дарини обов’язковою умовою відносин є наявність любові. Без неї вона не може нормально спілкуватися з партнером. Іноді відсутність любові у відносинах здатне довести Дарину до нервового зриву. У сімейному житті вона лагідна, легко підлаштовується під ситуацію. З Дарини виходить вірна дружина і хороша мама. Любить приймати гостей, тому в будинку у Дарини завжди веселощі та галасливі компанії.

Що стосується професійної діяльності, Дарина знаходить своє місце в житті обдумано. Їй підходять професії журналістки, страхового агента або психолога. У Дарини є задатки керувати людьми та вести власний бізнес. Вона легко спілкується з будь-якою людиною, в разі потреби йде на компроміс. З дітьми швидко знаходить спільну мову, тому професія вихователя їй теж може підійти. Головною рисою характеру Дарини є вміння доводити розпочату справу до її логічного завершення.

Привітання своїми словами з Днем ангела Дарини

Дарино, з Днем ангела! Ти обдарована вищими силами безліччю чеснот: щирістю, співчутливістю, добротою, повагою до інших, чесністю та позитивним поглядом на життя. Бажаю тобі берегти ці ангельські подарунки та не розгубити цей цінний набір життєвих якостей і пишатися тим ім’ям, що дарували тобі твої батьки. Вітаю!

Сьогодні день твого Ангела-Хранителя. Я тебе вітаю, Дарино, та хочу побажати, щоб твій невидимий захисник оберігав тебе від різних бід й напастей, щоб направляв тебе на вірний шлях, не давав тобі сумувати й відганяв від тебе похмурі думки. Частіше посміхайся, адже тоді твій Ангел світиться від щастя, а це світло відбивається у твоїх бездонних очах!

З Днем ангела Дарина! Нехай твій небесний охоронець закриває тебе крилом від усіх бід та напастей. Бажаємо, щоб ти з його допомогою змогла знайти свій вірний шлях, справжню любов і справжніх друзів! Нехай твій ангел навчить тебе літати від щастя і твої дні наповнюються надією, радістю і вірою в усе добре!

Дарино, вітаємо з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде поруч щохвилини, щосекунди й кожної миті, у хвилини радості й смутку, кохання і розлучень, падінь і підйомів, Коли ти заплачеш — втішить, коли ти радітимеш — він разом з тобою радітиме.

Дорога Даринко! З Днем ангела! Нехай в цей святковий день гріють серце та творять настрій в душі теплі побажання та щирі привітання. В іменини ми бажаємо — нехай ангел покровитель ніколи не випускає тебе зі своєї уваги.

Даринко вітаємо з іменинами! Кажуть що ангели сплять всередині нас і прокидаються, коли нам складно. Нехай твої дні будуть такими безхмарними, що навіть твої ангели зможуть добре виспатись. Вітаємо!

Привітання і молитва до Дня ангела Дарини: відео

