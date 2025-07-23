День ангела Єви 2025: значення імені та святкові привітання

Напевно, кожна людина на Землі замислюється, коли в неї іменини. Читай, коли День ангела Єви та дізнайся, що означає це ім’я.

День ангела Єви 2025

День ангела Єви святкують 27 серпня, коли в церковному календарі вшановується свята праведна Єва, праматір усього людства.

Це єдина дата, коли за православним календарем відзначають іменини Єви, тому саме її вважають основною у 2025 році. У цей день заведено молитися за духовне здоров’я і заступництво святої покровительки.

Що означає ім’я Єва

Ім’я Єва має давнє біблійне походження. Воно бере свій початок з івриту, де означає “життя” або “та, що дає життя”. Єва — це ім’я першої жінки у християнській традиції, створеної Богом із ребра Адама.

Вважається, що носійки цього імені мають сильну інтуїцію, жіночність, доброту і здатність надихати інших.

Привітання з Днем ангела для Єви

Єво, вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю тобі безмежної радості, гармонії у серці й натхнення кожного дня. Нехай твій янгол-охоронець веде тебе правильним шляхом і захищає від усіх негараздів. А поруч завжди будуть люблячі люди та щасливі події.

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З іменинами тебе, мила Єво! Бажаю, щоб життя твоє було сповнене яскравих барв, душевного тепла та сонячних посмішок. Нехай усі добрі справи повертаються до тебе сторицею, а віра, надія й любов завжди живуть у твоєму серці. Будь щасливою, натхненною й неповторною!

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Єво, сьогодні твій особливий день — день духовного покровителя! Бажаю, щоб ангел завжди оберігав тебе в усіх життєвих ситуаціях, дарував сили та впевненість. Нехай усе задумане здійснюється легко, а навколо панує добро і світло. Радості тобі, любові та здійснення мрій!

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Єво, щиро вітаю тебе з іменинами! Нехай твоя душа завжди буде наповнена світлом, а серце — любов’ю та теплом близьких. Бажаю тобі жіночого щастя, щирих усмішок, гармонії й натхнення на кожен день. Нехай твій ангел завжди тримає тебе за руку й веде до щасливої долі.

Кожна людина святкує іменини. Раніше ми розповідали, коли День ангела Ольги.

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