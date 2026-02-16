День військового журналіста в Україні: історія та значення події

Сьогодні, 16 лютого 2026 року, Україна відзначає День військового журналіста. Це професійне свято тих, хто обрав своєю зброєю слово та камеру, щодня ризикуючи життям у найгарячіших точках фронту.

У часи повномасштабної війни роль військових кореспондентів стала критично важливою, адже саме завдяки їхній мужності світ дізнається правду про події на полі бою, воєнні злочини агресора та героїзм українських захисників.

День військового журналіста в Україні: чому цей день важливий

Дата святкування була встановлена у 2018 році наказом Міністерства оборони України на честь пам’яті Дмитра Лабуткіна, капітан-лейтенанта та військового кореспондента, який загинув 16 лютого 2015 року під час боїв за Дебальцеве.

Дмитро до останнього подиху виконував свій професійний обов’язок, збираючи фото- та відеодокази присутності російських регулярних військ на території України. Його подвиг став уособленням відданості професії, яка в умовах війни вимагає не лише майстерності, а й справжньої воїнської виправки.

Сьогодні робота військового журналіста вийшла на новий рівень складності та небезпеки. Окрім традиційного репортажу, кореспонденти активно працюють із новими технологіями: використовують дрони для зйомок, працюють в умовах радіоелектронної боротьби та протидіють складним дезінформаційним кампаніям ворога.

Військові медійники супроводжують штурмові групи, працюють у стабілізаційних пунктах та деокупованих містах, стаючи першими свідками звільнення українських земель. Цей день — нагадування про високу ціну кожного кадру та рядка, написаного під обстрілами.

