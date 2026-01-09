Коли починається Рамадан у 2026: місяць посту, що змінює життя мусульман

У 2026 році мусульманський світ традиційно готується, коли почнеться Рамадан, місяць очищення через пост і молитву. Для вірян це не просто утримання від їжі та напоїв від сходу до заходу сонця — це один з основних п’яти принципів Ісламу.

У який місяць випадає Рамадан 2026 — точна дата та традиції посту у матеріалі.

Коли починається Рамадан у 2026

Рамадан завжди рухається по нашому звичайному календарю, бо мусульманський календар заснований на місячних циклах.

У 2026 році священний місяць Рамадан починається 18 лютого і триватиме до 19 березня.

А вже 20 березня настає Ураза-байрам — свято розговіння.

Пост в Ісламі — один із найсуворіших серед релігій. Вдень не можна ні їсти, ні пити — від ранкового сніданку перед світанком до вечірнього розговіння після заходу сонця.

Раніше сім’ї або мечеті самі визначали час сухуру (сніданку) та іфтара (вечері), сьогодні ж мусульмани можуть дізнатися точний час онлайн на спеціальних сайтах.

Рамадан у 2026 році триває до 19 березня, і коли сонце в цей день сховається за горизонтом, пост офіційно завершиться, і мусульмани зберуться в мечетях на спільну молитву.

Цей момент особливий: він об’єднує громаду, дає відчуття духовної радості після місяця суворої дисципліни.

До Ураза-байрам, свята розговіння, готуються завчасно: прибирають оселі, підбирають одяг, готують традиційні страви.

Найбільш важливим вважається ритуал милостині, коли віряни роздають продукти чи гроші тим, хто їх потребує.

Така доброчинність має особливий сенс: вона ніби служить духовною компенсацією за ті моменти, коли під час посту людина могла проявити слабкість.

Читати на тему Великий піст 2026: коли починається та що не можна їсти у цей період Коли розпочинається Великий піст у 2026 році та що не можна їсти у цей період — у матеріалі.

Що не можна робити в місяць Рамадан

Коли починається піст, заборонено:

Їсти та пити — від ранку до вечора.

Курити, в тому числі й кальян, і взагалі будь-який тютюн.

Навмисно викликати блювоту.

Постійна заборона в Ісламі діє на алкоголь та свинину — і тут неважливо, день це чи ніч, піст чи звичайний день.

Що можна робити в місяць Рамадан

Робити уколи або вакцинуватися.

Купатися можна, головне, щоб вода не потрапляла в рот.

Можна цілуватися (і не більше).

Чистити зуби дозволяється, тільки не ковтати воду.

Можна ковтати слину.

Здавати кров.

За правилами, не всі мають дотримуватися посту. Від Рамадану звільняються: вагітні та жінки, які годують грудьми, діти, літні люди та хворі.

Також дозволяється їсти й пити мандрівникам, які перебувають в дорозі тривалий час.

Читай також: Ід мубарак! Привітання з Ураза-Байрам у віршах та прозі.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!