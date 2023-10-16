Гелловін є улюбленим святом деяких людей, вони готуються до нього зарання, придумують образ та грим. А завершальним штрихом може бути манікюр на Гелловін.

Навіть, якщо ти не святкуєш повноцінно, дизайн манікюру хоч трішки занурить тебе в цю атмосферу.

Хоч більшість вважає це свято похмурим, манікюр може мати яскраві кольори. Ми зібрали для тебе ідеї манікюру на Гелловін 2023.

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Ідеї манікюру на Гелловін 2023

Манікюр на Гелловін у помаранчевих відтінках

Помаранчевий — однозначно колір цього дня. Зокрема, це через те, що символом свята є гарбузи, точніше — Джека Гарбузова Голова. Традиційно з гарбузів вирізають різні обличчя та ставлять всередину свічку чи ліхтарик.

Ідеї манікюру на Гелловін 2023: від мінімалізму до зображення героїв улюблених фільмів / 4 Фотографії

Фото: rosi.nailedit; nails.by.madi.17; hellomaniology; paintstpetefl / Instagram

Манікюр з улюбленими героями

Часто на вечірки наряджаються в образи героїв з фільмів жахів. Також влаштовують фестивалі з перегляду фільмів цього жанру. Тому для дизайну манікюру теж можна використати мотиви фільмів.

Ідеї манікюру на Гелловін 2023: від мінімалізму до зображення героїв улюблених фільмів / 2 Фотографії

Фото: gocaranzanails; theeclawmasheen / Instagram

“Кривавий” манікюр на Гелловін

Гелловін асоціюється з фільмами жахів, а отже — з пролитою кров’ю. Тому можна зробити “кривавий” манікюр як завершальний елемент образу.

Ідеї манікюру на Гелловін 2023: від мінімалізму до зображення героїв улюблених фільмів / 3 Фотографії

Фото: jackiegiardina; nails_by_farkofy; thepolishedbotanist / Instagram

Читати на тему Найочікуваніше свято любителів містики: коли відзначають Гелловін 2023 Дивися дату святкування і як Гелловін відзначають в Україні в нашому матеріалі.

Мінімалістичний манікюр на Гелловін

Якщо ти не хочеш малювати героїв фільмів жахів або робити занадто яскравий манікюр, ти можеш обрати мінімалістичний стиль.

Ідеї манікюру на Гелловін 2023: від мінімалізму до зображення героїв улюблених фільмів / 4 Фотографії

Фото: thepolishedbotanist; m._nails_martastasik; jessicajrhoades; leahnicole.nails / Instagram

Манікюр на Гелловін у чорних відтінках

Другим головним кольором свята є чорний, тому його найчастіше можна побачити серед ідей для манікюру на це свято.

Ідеї манікюру на Гелловін 2023: від мінімалізму до зображення героїв улюблених фільмів / 2 Фотографії

Фото: hellboundvault; deco.beauty / Instagram

Гарбузи є головною прикрасою Гелловіну. Раніше ми розповідали, як зробити гарбуз на Гелловін як в американських фільмах.

Головне фото: toofastclothing та deco.beauty / Instagram

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