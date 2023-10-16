Ідеї манікюру на Гелловін 2023: від мінімалізму до зображення героїв улюблених фільмів

Гелловін є улюбленим святом деяких людей, вони готуються до нього зарання, придумують образ та грим. А завершальним штрихом може бути манікюр на Гелловін.
Навіть, якщо ти не святкуєш повноцінно, дизайн манікюру хоч трішки занурить тебе в цю атмосферу.
Хоч більшість вважає це свято похмурим, манікюр може мати яскраві кольори. Ми зібрали для тебе ідеї манікюру на Гелловін 2023.
Помаранчевий — однозначно колір цього дня. Зокрема, це через те, що символом свята є гарбузи, точніше — Джека Гарбузова Голова. Традиційно з гарбузів вирізають різні обличчя та ставлять всередину свічку чи ліхтарик.
Фото: rosi.nailedit; nails.by.madi.17; hellomaniology; paintstpetefl / Instagram
Часто на вечірки наряджаються в образи героїв з фільмів жахів. Також влаштовують фестивалі з перегляду фільмів цього жанру. Тому для дизайну манікюру теж можна використати мотиви фільмів.
Фото: gocaranzanails; theeclawmasheen / Instagram
Гелловін асоціюється з фільмами жахів, а отже — з пролитою кров’ю. Тому можна зробити “кривавий” манікюр як завершальний елемент образу.
Фото: jackiegiardina; nails_by_farkofy; thepolishedbotanist / Instagram
Якщо ти не хочеш малювати героїв фільмів жахів або робити занадто яскравий манікюр, ти можеш обрати мінімалістичний стиль.
Фото: thepolishedbotanist; m._nails_martastasik; jessicajrhoades; leahnicole.nails / Instagram
Другим головним кольором свята є чорний, тому його найчастіше можна побачити серед ідей для манікюру на це свято.
Фото: hellboundvault; deco.beauty / Instagram
Гарбузи є головною прикрасою Гелловіну. Раніше ми розповідали, як зробити гарбуз на Гелловін як в американських фільмах.
Головне фото: toofastclothing та deco.beauty / Instagram
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