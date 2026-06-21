Стиль життя Свята

Міжнародний день йоги 2026: чому він співпадає з Днем літнього сонцестояння

Ольга Петухова, редакторка сайту 21 Червня 2026, 14:00 3 хв.
коли день йоги
Фото Pexels

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