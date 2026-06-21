Міжнародний день йоги 2026: чому він співпадає з Днем літнього сонцестояння

Можна не цікавитися філософією та релігією Індії, не знати всіх тонкощів її барвистої міфології, але при цьому практикувати йогічні вправи, про які чули, мабуть, геть усі.

Чим вони важливі для духовного та фізичного здоров’я, чому і коли заснували Міжнародний день йоги — читай у матеріалі.

Міжнародний день йоги 2026: дата та історія свята

Міжнародний день йоги традиційно відзначають в один і той самий день року — 21 червня, і в 2026-ому він припадає на неділю.

Це символічна дата, обрана не випадково, а з глибоким філософським та астрономічним підтекстом.

Ідея заснування Міжнародного дня йоги належить прем’єр-міністру Індії Нарендрі Моді. У вересні 2014 року, виступаючи на сесії Генеральної Асамблеї ООН, він запропонував заснувати свято для всього світу. За його словами:

Йогічна практика — це не просто фізичні вправи, а шлях, який приводить до єдності розуму, тіла та духу, а також до гармонії з природою.

Вже у грудні того ж року ООН ухвалила резолюцію, яка офіційно встановила 21 червня Міжнародним днем йоги. За резолюцію проголосували представники 177 країн — нечувана одноголосність в історії ООН.

Чому саме 21 червня відзначають Міжнародний день йоги

Все просто: саме ця дата збігається з Днем літнього сонцестояння, найдовшим днем року в Північній півкулі.

З точки зору астрономії це момент, коли люди отримують максимум світла від Сонця, а згідно з філософією йоги — це період потужного енергетичного підйому.

За легендою, саме в цей день верховне божество індійського пантеону Шива виступив у ролі першого вчителя духовної практики. В Індії його так і називають — Аді Йогі. Він став навчати своїх учнів — сім мудреців, сапта-ріші.

Міжнародний день йоги в Індії вшановується як початок передачі її людству.

Для широкого кола людей, які нині практикують йогічні вправи, чи хочуть долучитися до її вивчення, день символізує баланс між тілом і розумом, людиною і Всесвітом, внутрішнім і зовнішнім.

Йога — не релігія і не гімнастика, радше спосіб життя, що веде до самопізнання та внутрішнього спокою.

Тож 21 червня в різних країнах світу, на центральних площах і в парках, просто неба або у спортивних залах, тисячі людей збираються на спільну практику — відчути єдність, гармонію та силу прадавньої оздоровчої традиції.

Якщо ти ще розмірковуєш, чи долучитися і тобі до занять цією індійською фізичною та духовною практикою, переконайся, що це — твоє, дізнайся про усі переваги йоги.

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